Niemcy: import rosyjskiej ropy jest większy, niż deklarował minister gospodarki

Kierujący resortem gospodarki wicekanclerz Niemiec Robert Habeck informował w kwietniu, że Niemcy sprowadzają z Rosji tylko 12 proc. importowanej przez siebie ropy naftowej. W rzeczywistości ten wskaźnik wynosił ostatnio prawie 28 proc., a to „ogromna rozbieżność” – zwraca uwagę portal dziennika „Die Welt”.

Pod koniec kwietnia Habeck optymistycznie deklarował, że Niemcy są już gotowe, by zakończyć sprowadzanie ropy z Rosji. Po spotkaniu w Warszawie z polską minister klimatu i środowiska Anną Moskwą, Habeck zapowiadał, że "embargo stało się możliwe do wykonania dla Niemiec", ponieważ udział rosyjskiej ropy w całym imporcie tego surowca do Niemiec wynosi zaledwie 12 proc.

Jednak obietnice ministra okazały się być na wyrost - ocenia "Welt". W maju, czyli ostatnim okresie, za który dostępne są dane, z Rosji sprowadzano 27,8 proc. importowanej do Niemiec ropy, w marcu ten wskaźnik wynosił 37 proc. - poinformowało ministerstwo gospodarki w odpowiedzi na pytanie wiceszefa CDU Jensa Spahna.

Zależność od Rosji prawie się nie zmniejszyła; ogłoszone przez Habecka ograniczenie importu z Rosji do 12 proc. było "najwyraźniej jego spontaniczną oceną" - skomentował Spahn.

Ministerstwo gospodarki zapowiedziało również w kwietniu, że do końca 2022 roku Niemcy powinny uniezależnić się od importu rosyjskiej ropy. Na pytanie redakcji "Welt", czy ten cel można utrzymać w obliczu przedstawionych danych dotyczących importu w maju, ministerstwo potwierdziło, że "ten plan nadal obowiązuje".

Kluczową rolę w realizacji tych założeń odgrywa rafineria w Schwedt w północno-wschodniej części Niemiec. Habeck poinformował w kwietniu, że to tam dostarczana jest obecnie rosyjska ropa, a rząd "pilnie poszukuje alternatywy". Do rafinerii w Schwedt, kontrolowanej przez rosyjską firmę Rosnieft, ropa trafia rurociągiem z Rosji - przypomina "Welt".

Zbyt powolne odchodzenie Niemiec od rosyjskiej ropy krytykuje również wchodząca w skład rządzącej koalicji FDP. Rzecznik ds. polityki energetycznej tej partii Michael Kruse podkreślił, że wciąż wysoki udział importu rosyjskiej ropy jest "absolutnie niezadowalający".

"Unia Europejska zdecydowała się na dalekosiężne embargo na ropę naftową z Rosji, które musi zostać wdrożone jak najszybciej. Niemcy powinny stanowić tu wzór do naśladowania" - podkreślił Kruse.