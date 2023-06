Niemcy już ponad połowę energii elektrycznej czerpią z OZE

W pierwszej połowie roku aż 52,3 proc. energii elektrycznej Niemcy wyprodukowały ze źródeł odnawialnych. To o 3,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Przez ostatnie pół roku w Niemczech wzrosła ilość energii produkowanej z fotowoltaiki, ale zmalała też jej ogólna konsumpcja.

Dla porównania w Polsce w okresie od stycznia do maja 2023 roku (za czerwiec dane nie są jeszcze dostępne), 20,6 proc. energii elektrycznej zostało wyprodukowane z OZE, ogólna konsumpcja energii również spadła wobec analogicznego okresu poprzedniego roku o 8,7 proc., widoczny był również znaczny wzrost produkcji energii z fotowoltaiki.

Podobnie jak w przypadku Polski w maju i czerwcu tego roku Niemcom udało się zwiększyć produkcję energii ze słońca, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe.

Niemcy postawili sobie za cel, by do 2030 roku aż 80 proc. miksu energetycznego składało się ze źródeł odnawialnych: fotowoltaiki, wiatru, biomasy i energetyki wodnej. Jednocześnie Niemcy będą całkowicie odchodzić od atomu i chcą do tego czasu wyłączyć znaczną część energetyki węglowej.