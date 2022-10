Niemcy mają duży problem z surowcami. Potrzebna nowa strategia dostaw

Wywołana przez Rosję wojna sprawiła, że konieczna jest nowa strategia w sprawie dostaw surowców dla niemieckiego przemysłu, zwłaszcza odkąd Rosja zaczęła wykorzystywać paliwa i zasoby jako broń – ocenili przedstawiciele Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI).

"Niemcy mogą być szantażowane" - skomentował prezes BDI Siegfried Russwurm. W jego ocenie kraj ma obecnie duży problem z surowcami, a powstał on po utracie kluczowego do tej pory dostawcy paliw kopalnych, czyli Rosji. Paliwa kopalne, szczególnie gaz, potrzebne były do przejścia na system energetyczny w pełni oparty na odnawialnych źródłach energii.

"W przeciwieństwie do ropy i gazu nie mamy krajowych rezerw zasobów mineralnych" - wskazywał Russwurm, argumentując, że "Zeitenwende" - zwrot w polityce geostrategicznej Niemiec po rosyjskiej agresji na Ukrainę - powinien obejmować większy nacisk na zapewnienie surowców.

"Zwłaszcza w przypadku krytycznych surowców mineralnych, takich jak metale ziem rzadkich, zależność Niemiec - w szczególności od Chin - jest znacznie wyższa niż poprzednia zależność od rosyjskich źródeł energii" - podkreślił szef BDI, wzywając przedstawicieli rządu i biznesu do uznania tej kwestii za "strategiczny aspekt bezpieczeństwa narodowego".

BDI proponuje kompleksową politykę surowcową opartą na bezpiecznych źródłach importu

W ramach swojego planu BDI zaproponowało "kompleksową politykę surowcową" opartą na takich filarach, jak bezpieczne źródła importu, zwiększenie dostaw krajowych w Europie, maksymalizacja recyklingu.

"Żaden filar sam nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dostaw dla Niemiec ani dla Europy" - wyjaśnił Russwurm. Stwierdził też, że krajowe projekty wydobycia surowców muszą być ułatwiane poprzez złagodzenie procedur licencyjnych i wytworzenie gotowości do kompromisu w społeczeństwie, jeśli chodzi o akceptację dla działalności wydobywczej w Niemczech i innych krajach Europy, np. w przypadku litu. "Jednocześnie należy zintensyfikować współpracę w zakresie zasobów z zaufanymi partnerami handlowymi, takimi jak Australia" - dodał Russwurm.

W opinii BDI poprawa wskaźników recyklingu, zwłaszcza w przypadku surowców wykorzystywanych w "technologiach przyszłości", powinna stać się nowym standardem w polityce przemysłowej, aby cenne materiały pozostały dostępne dla gospodarki.

"Aspekt recyklingu i odzyskiwania surowców powinien zatem zostać wdrożony na samym początku, a mianowicie przy projektowaniu produktu" - podsumował szef BDI.