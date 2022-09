Niemcy obiecują skończyć z węglem. Potwierdzają datę

Niemcy nie zmieniły zdania na porzucenie węgla do 2030 r. pomimo ponownego uruchomienia elektrowni węglowych – poinformowała Jennifer Morgan, pełnomocnik ds. klimatu w niemieckim rządzie, była działaczka Greenpeace.

W rozmowie z agencją AP Morgan stwierdziła, że wydarzenia związane z Ukrainą pokazały, jak powiązane są bezpieczeństwo energetyczne i niepodległość z klimatem i sytuacją polityczną.

- Teraz paliwa kopalne są dla nas gorzkim lekarstwem, do którego zmuszeni jesteśmy się uciekać. Musimy mieć pewność, że tej zimy nasi mieszkańcy będą mogli wystarczająco się ogrzać – powiedział Morgan.

Jednocześnie zapewniła, że ​​odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna pozostają priorytetem dla Niemiec, aby do 2045 roku zredukować do zera emisję dwutlenku węgla i jego odpowiedników do atmosfery. Dodała, że ​​na drugim miejscu dla rządu niemieckiego jest zadanie zastąpienia rosyjskiego gazu, ropy i węgla.

Dziesięć miesięcy temu Morgan, kiedy jeszcze pracowała w międzynarodowym Greenpeace, skrytykowała światowych przywódców za to, że nie zdecydowali się całkowicie zrezygnować z węgla, a jedynie ograniczyć jego zużycie. Jednak teraz opowiada się za używaniem węgla, aby przetrwać zimę.

