Niemcy planują opłacić obywatelom rachunki za gaz

Niemiecki rząd chce opłacić grudniowe rachunki za gaz wszystkim gospodarstwom domowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. To jedno z założeń dwustopniowego planu mającego ulżyć Niemcom w obliczu rosnących cen energii.

Plan został opracowany przez powołany przez rząd panel ekspercki. Grudniowa ulga nie będzie jedynym działaniem rządu w Berlinie zmierzającym do odciążenia obywateli i firm zmagających się z rosnącymi cenami energii. Na wiosnę zostaną również wprowadzone różne subsydia dostosowane do potrzeb określonych odbiorców, których celem jest również ustalenie odgórnego progu cenowego na energię.

Rząd będzie także zachęcał ludzi do oszczędzania energii. Od marca 2023 do końca kwietnia 2024 roku gospodarstwa domowe zapłacą 0,12 euro za KWh za równowartość 80 procent zużytego gazu w roku poprzednim.

Przemysł z kolei od 1 stycznia 2023 roku do końca kwietnia 2024 roku zapłaci 0,07 euro za KWh za równowartość 70 procent zużytego gazu w roku poprzednim.

- Chociaż na razie trudno o konkretne szacunki, ocenia się, że dwustopniowy plan niemieckiego rządu będzie kosztował około 90 mliardów euro – przyznaje Siegfried Russwurm z Federacji Niemieckiego Przemysłu i jeden z członków panelu eksperckiego pracującego nad planem.

Niemiecka koalicja rządząca raczej powinna uzyskać wystarczające poparcie, by wprowadzić go w życie. Został on przygotowany i rekomendowany przez specjalny panel ekspercki złożony z 20 członków reprezentujących przemysł, związki zawodowe i środowisko naukowe.

