Niemcy powinni przestać pouczać Francję w kwestii atomu

Ostre słowa padły z ust szefa niemieckiego koncernu energetycznego E.ON Leonarda Birnbauma, który uważa, iż Berlin powinien zaakceptować fakt, że Francja ma inny pomysł na swoją reformę energetyki niż Niemcy.

- Niemcy powinny przestać narzucać swoją opinię na temat atomu reszcie Unii Europejskiej, ponieważ technologia ta jest ważna dla transformacji energetycznej - podkreślił szef E.ON.

Birnbaum wzywa Berlin do zaakceptowania różnic w poglądach co do atomu i dogadania się w tej kwestii z Francją na łonie UE. Niemcy cały czas blokują zmiany, których chce Francja, polegające na tym, by budowa atomu stała się również integralną częścią polityki klimatycznej UE.

Francja chce modernizować swoje atomówki z środków publicznych, jednak Niemcy mówią: nie

Niemcy zamknęli w tym roku swoje trzy ostatnie elektrownie jądrowe, zgodnie z długo zapowiadanym już wcześniej planem, podczas gdy Francja uczyniła priorytetem modernizację swoich starzejących się elektrowni jądrowych.

Niemcy nie chcą wesprzeć na łonie UE pomysłu Francji, by rządy mogły przeznaczać pomoc państwową na utrzymanie istniejących elektrowni jądrowych, co pomogłoby Paryżowi przedłużyć życie francuskich elektrowni.

Szef E.ON uważa, że byłoby lepiej, gdyby obydwa kraje przestały się spierać i każdy realizował swoje podejście bez wchodzenia w drogę drugiemu.

- Ani Francuzi nie będą nas w stanie przekonać do atomu, ani my ich do jego porzucenia, dlatego każdy powinien zostać przy swoim - uważa Birnbaum, dodając, że między Niemcami a Francją potrzeba współpracy, a nie sporów.

Francuski atom pomaga Niemcom w transformacji i daje tańszą energię

Szef E.ON-a, który jest właścicielem trzech zamkniętych w Niemczech atomówek, przypomniał, że to właśnie francuski atom pomaga Niemcom transformować swoją energetykę i dodawać do niej moce odnawialne. Odniósł się w ten sposób do kupowanej przez Niemcy od Francji energii elektrycznej pochodzącej z atomu.

Z jednej strony Niemcy krytykują więc francuski atom, a z drugiej strony nie przeszkadza im to importować ogromnych ilości energii pochodzącej z francuskich elektrowni jądrowych.

Niemiecka administracja broni się jednak tłumacząc, że kupuje od Francji energię nie dlatego, że Niemcy jej nie mają, ale dlatego, że jest tańsza i podkreśla, że należy budować OZE, a nie energetykę jądrową, bo ta technologia jest czystsza.

Pałac Elizejski uważa jednak, że niemiecki opór wobec francuskiego atomu wcale nie wynika z dbałości o środowisko, a jest próbą osłabienia konkurencyjności francuskiej gospodarki wobec niemieckiej.