Znaczenie węgla w niemieckim systemie energetycznym znowu wzrosło. Nie należy jednak wiązać z tym większych nadziei na trwały powrót węgla. Niemcy pozostają przy planach wyłączenia energetyki węglowej do roku 2030.

Węgiel wciąż pozostaje najważniejszym źródłem energii w Niemczech, a jego znaczenie w ubiegłym roku znacznie wzrosło. W 2022 roku 33,3 proc. niemieckiej energii powstało z węgla, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wynosił 30,2 proc.

Niemcy postanowili tymczasowo przywrócić do pracy elektrownie węglowe odstawione do rezerwy, a także wydłużyć okres funkcjonowania elektrowni, które planowano trwale wyłączyć. Elektrownie pozostające w rezerwie miały łącznie moc 9 GW. Miały one pozostawać w gotowości, do szybkiego przywrócenia pracy „na żądanie”, w razie problemów z energią z odnawialnych źródeł.

Według Deutsche Welle obecnie w Niemczech pracuje 14 elektrowni na węgiel kamienny i jedna wykorzystująca ropę naftową.

Przywrócenie pracy elektrowni węglowych do pracy to wynik obaw o wielkość i stałość dostaw rosyjskiego gazu. Udział energetyki gazowej w niemieckim miksie energetycznym spadł z 12,6 proc. w roku 2026 do 11,4 proc. w roku 2022.

Cytowany przez Deutsche Welle rzecznik przedsiębiorstwa energetycznego Steag Powet z Essen stwierdził, że reaktywowane przez firmę elektrownie na węgiel kamienny pracują obecnie bez przerwy. Wysoki poziom wykorzystania węglowych mocy deklarował także rzecznik koncernu Uniper.

Wykorzystywana moc elektrowni może być jednak zredukowana, w zależności od sytuacji na rynku, poziomu cen wytwarzania w różnych źródłach czy przy zwiększonej produkcji z wiatru i słońca.

Rozporządzenie przywracające do pracy elektrownie węglowe ma obowiązywać do końca marca przyszłego roku, a w wypadku pięciu rezerwowych bloków elektrowni na węgiel brunatny do końca czerwca tego roku. Obecnie w Niemczech energia z węgla w 60 proc. powstaje z węgla brunatnego, a w 40 proc. z kamiennego.

Niemcy planowali wyłączyć elektrownie węglowe do 2038 roku, ale rząd opowiadał się ostatnio za przyspieszeniem tego terminu do 2030 roku.