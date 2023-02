Niemcy spierają się o energię odnawialną i łapią opóźnienie

Niemcy, podobnie jak Polska i inne kraje europejskie, doświadczają problemów w szybkiej budowie odnawialnych źródeł energii. Przeszkodę stanowią tu ostatnio niedostosowane do potrzeb rozwiązania prawne oraz brak zgody co do ich kierunku wewnątrz koalicji rządzącej.

Chociaż Niemcy jak i cała Europa zmagają się z wysokimi cenami energii, nie potrafią zdynamizować tempa budowy odnawialnych źródeł energii (OZE) przez przeszkody legislacyjne. Tymczasem zgodnie z planami rządu w Berlinie do 2030 aż 80 procent energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz chce budowy od 4 do 5 turbin wiatrowych dziennie

Ostatnio kanclerz Olaf Scholz nakazał budowę od 4 do 5 lądowych turbin wiatrowych dziennie i obiecał, że każdego miesiąca będzie sprawdzał, jaki jest postęp w budowie OZE w każdym z 16 landów.

Na razie jednak budowa nowych źródeł odnawialnych idzie jak po grudzie, ponieważ pozwolenia na inwestycje są wydawane za wolno i zależą przede wszystkim od władz lokalnych.

W grudniu 2022 roku jednak Unia Europejska umożliwiła jednak krajom Wspólnoty przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń na nowe inwestycje OZE. Pozwałoby to obchodzić niemieckiemu rządowi władze lokalne, które często mają ostatnie słowo w kwestii pozwoleń.

Odpowiednie rozwiązanie prawne nie zostało jednak jeszcze przyjęte na gruncie niemieckim, bo trwają spory wewnątrz rządu federalnego, jak mogłoby ono wyglądać. Projekt ustawy przyspieszającej wydawanie pozwoleń na nowe inwestycje OZE miał zostać zaprezentowany 10 lutego w niemieckim parlamencie. Tak się jednak nie stało.

Koalicja rządząca nie może porozumieć się w sprawie projektu ustawy przyspieszającej budowę OZE

Przyczyną są wewnętrzne walki z liberalną partią FDP, która chce, by budowa autostrad została dodana do listy projektów nadrzędnych dla interesu publicznego, wraz z inwestycjami w OZE. Opierają się temu Zieloni, co powoduje, że sprawa utknęła w martwym punkcie.

Według niemieckiego ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka prace nad ustawą są w toku i nie da się ich przyspieszyć. Jak powiedział mediom, ustawa powinna przejść przez parlament i zostać przyjęta 3 marca.

Tymczasem w niemieckiej branży OZE panują raczej ponure nastroje. W badaniu opinii, przeprowadzonym przez niemiecką organizację lobbingową Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) 9 lutego, 45 proc. respondentów uznało, iż niemiecka transformacja nie podąża właściwą ścieżką, a 46 proc stwierdziło, że warunki dla tego biznesu są niesatysfakcjonujące. 47 proc. z nich ma jednak nadzieje, że w 2023 roku dojdzie wreszcie do pozytywnych zmian. Bez nich ambitne plany dekarbonizacyjne Niemiec mogą spalić na panewce.