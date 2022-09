Niemcy szykują dodatkowe 67 mld euro na ratowanie energetyki

Rząd w Berlinie chce poprawić płynność finansową grupy bankowej KfW. Dzięki temu będzie ona dysponowała nawet 67 mld euro na pomoc dla niemieckiej energetyki.

Nowy pakiet ma zagwarantować stabilność finansowa firm energetycznych.

Dodatkowe 67 mld euro będzie służyło jako poduszka finansowa dla branży.

Zdolności finansowe KfW maja być zwiększone decyzją rządu.

W miarę pogłębiania się obecnego kryzysu energetycznego niemiecki rząd przygotowuje nowy pakiet ratunkowy dla firm energetycznych - poinformował we wtorek (13 września) dziennik "Handelsblatt", powołując się na źródła w kręgach rządowych.

Dodatkowe rezerwy finansowe dla branży energetycznej wyniosą 67 mld euro

Według gazety niemieckie władze planują wzmocnienie zdolności niemieckiej państwowej grupy bankowej KfW do udzielania gwarancji i wspierania płynności przedsiębiorstw energetycznych. Jak podaje gazeta, chodzi o zezwolenia na kredyty w wysokości do około 67 mld euro. Niemieckie Ministerstwo Finansów zamierza wykorzystać uprawnienia kredytowe stworzone dla Funduszu Stabilizacji Gospodarczej powstałego podczas pandemii koronawirusa. Teraz ten fundusz zostanie wykorzystany do wsparcia KfW.

Jak zauważa gazeta, zgoda zwiększa refinansowanie KfW i poszerza zdolność grupy bankowej do udzielania pomocy stabilizacyjnej dostawcom energii. Oczekuje się, że niemiecki gabinet podejmie w środę decyzję o odpowiednim brzmieniu pomocy dla grup parlamentarnych. Podstawą otrzymania pomocy będzie konieczność dodatkowego finansowania od dostawców energii, spowodowana ograniczeniem dostaw gazu z Rosji.

- W obliczu zaostrzenia cen potrzebne są działania wyprzedzające ze strony rządu federalnego i KfW - podały źródła rządowe.

Pakiet pomocowy będzie można wdrożyć w bardzo krótkim terminie

Dziennik zauważa, że przyjęte rozwiązanie jest minimalnie inwazyjne dla rynku. Jest to także środek, który można szybko wdrożyć. KfW ma zapewniać krótkoterminowe linie kredytowe różnym dostawcom energii. Ma to zagwarantować, że firmy nie będą miały trudności z płatnościami, co może prowadzić do dalszych zawirowań na rynkach energii.

W największym skrócie chodzi o gwarancje dla dostawców energii, aby ci dysponowali rezerwą płynnościową. W obecnej sytuacji nawet terminowe wpłaty należności od klientów końcowych nie gwarantują posiadania przez firmy należytych zasobów gotówkowych.

W praktyce firma energetyczna może chwilowo nie posiadać wystarczających zasobów gotówki. I właśnie takim sytuacjom ma zaradzić KfW.

Przykładem takich działań była niedawna pomoc dla Uniperu, który bez pomocy państwa mógłby nawet zbankrutować.

Kryzys energetyczny w Unii Europejskiej pogłębił się na początku lipca, kiedy doszło do pierwszych przerw w dostawach gazu z Rosji do szeregu krajów Wspólnoty. Obecnie Rosja nie wywiązuje się z kontraktów gazowych. Doprowadziło to do skokowego wzrostu cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

