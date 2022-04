Niemcy uruchamiają pływającą elektrownię słoneczną na sztucznym jeziorze

Niemiecka pływająca elektrownia słoneczna na sztucznym jeziorze w nieczynnym kamieniołomie rozpoczyna właśnie działalność. Dostawcą technologii jest niemiecka firma BayWa r.e. 5800 modułów fotowoltaicznych na 360 pływających elementach będzie wytwarzać około 3 mln kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie. Farmy produkujące energię ze słońca na zbiornikach wodnych, które powstały po zalaniu kopalni odkrywkowych, mogą stać się ważnym elementem transformacji energetycznej.

BayWa r.e. uruchamia jedną z największych w Niemczech pływających instalacji fotowoltaicznych dla firmy Quarzwerke.

Elektrownia powstała na powierzchni prawie 1,8 hektara jeziora Silbersee III, sąsiadującego zakładem przemysłowym.

Quarzwerke zamierza wykorzystać 75 proc. zielonej energii na swoje potrzeby. Nadwyżka ma trafić do sieci publicznej.

Firma BayWa r.e. uruchamia jedną z największych w Niemczech pływających instalacji fotowoltaicznych dla firmy Quarzwerke, specjalizującej się w wydobyciu, przetwarzaniu i rafinacji minerałów przemysłowych w swoim zakładzie w mieście Haltern am See. Elektrownia z 5800 modułami na 360 pływających elementach zostanie oddana do użytku 24 maja.

Do tej pory wszystkie projekty „Floating-PV” w Niemczech były realizowane w ramach finansowania na podstawie niemieckiej ustawy o energii odnawialnej (EEG). BayWa r.e. chce pokazać, że elektrownie mogą być eksploatowane ekonomicznie nawet bez dotacji z EEG, szczególnie w przypadku żwirowni i kamieniołomów, które mają odpowiednie, sztuczne zbiorniki wody - komentuje Reuters.

Pływające systemy

Elektrownia powstała na powierzchni prawie 1,8 hektara jeziora Silbersee III, sąsiadującego z zakładem Quarzwerke. Będzie miała łączną moc znamionową około 3 megawatów w szczycie i będzie wytwarzać około 3 mln kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie. Pozwoli to zaoszczędzić około 1100 ton CO2 rocznie.

Quarzwerke zamierza wykorzystać 75 proc. zielonej energii na swoje potrzeby. Nadwyżka ma trafić do sieci publicznej.

- Pływające systemy fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska i mają zalety prostszej i szybszej instalacji. Niemcy mogą pomieścić około 20 gigawatów energii słonecznej na wodzie - mówi cytowany przez Reutersa Toni Weigl, szef zarządzania produktami pływających ogniw fotowoltaicznych w BayWa r.e.

Firma koncentruje się na lądowej i morskiej energetyce wiatrowej, a także organizuje umowy zakupu zielonej energii dla międzynarodowych firm. Planuje w tym roku wprowadzić do sieci ok. 1 gigawata mocy energii odnawialnej.

Firma macierzysta BayWa r.e. (BYWGnx.DE) podała, że jej dochody przed odsetkami i opodatkowaniem wzrosły o 26 proc. w 2021 roku, do 267 mln euro, z czego 135 mln pochodziło z BayWa r.e.

Szwajcarski inwestor infrastrukturalny Energy Infrastructure Partners (EIP) posiada 49 proc. udziałów w BayWa r.e. Na polskim rynku firma działa od 2009 roku poprzez biuro w Warszawie, opracowując projekty w zakresie energii wiatrowej i dużych elektrowni fotowoltaicznych.