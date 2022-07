Niemcy wolą węgiel od atomu

Po tym, jak Rosja częściowo zakręciła Niemcom kurek z gazem, Berlin stanął przed widmem kryzysu energetycznego, zwłaszcza jeśli chodzi o dostarczenie ciepła w zimowych miesiącach. Koalicja rządząca w Berlinie, w skład której wchodzi proekologiczna partia Zielonych, zdecydowała, że ewentualne niedostatki uzupełni energią węglową. Powrotu do atomu nie ma.

Niemieckie społeczeństwo jest zdecydowanie niechętne energii nuklearnej. Nie zmieniają tego poważne kłopoty z dostawami gazu.

O ile poziom produkcji energii elektrycznej w Niemczech nie jest zagrożony, może pojawić się problem z wytworzeniem ciepła. A tu elektrownie nuklearne niewiele pomogą.

Przyszłość niemieckiej energetyki rząd w Berlinie widzi w źródłach odnawialnych, wspieranych zielonym wodorem. Do tego magazyny energii i źródła rozproszone. Powrót do węgla jest faktem - ale ma być tymczasowy.

Według danych, które otrzymaliśmy od Andreasa Schroedera, analityka energetycznego niemieckiej firmy consultingowej ICIS, dziś rano gazociąg Nord Stream 1 zwolnił ponownie i pracował poniżej 40 proc. swojej przepustowości. Z kierunku ukraińskiego Niemcy otrzymują 45 proc. tego, co dostarczano przed wybuchem wojny w Ukrainie. Z kierunku polskiego (przez gazociąg Jamał) dostawy ustały.



Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że 39 proc. gazu otrzymywanego przez Niemcy z Rosji jest przeznaczane na eksport. Niemieccy politycy przyznają, że należy przygotować się na jeszcze większe ograniczenie przesyłu paliwa z Rosji i jego deficyt.

Węgiel lepszy od atomu?

Decyzja niemieckiego rządu o ewentualnym powrocie do elektrowni węglowych (powtórnym uruchomieniu wygaszonych bloków) może dziwić, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę jego skład. Partie proekologiczne są zagorzałymi przeciwnikami energii węglowej, jako że jest ona najbardziej emisyjna ze wszystkich opartych na paliwach kopalnych. Powstaje więc pytanie, dlaczego nie reaktywować atomu?



Andreas Goldthau z niemieckiego think-tanku DGAP (Niemiecka Rada ds. Międzynarodowych), powiedział WNP.PL, że Niemcy mają obecnie tylko trzy pracujące elektrownie jądrowe, a przedłużanie ich działania nie przyniesie większej różnicy, jeśli chodzi o pokrycie zapotrzebowania Niemiec na energię.

- Przywrócenie do życia starych, wyłączonych z użycia obiektów jest właściwie niewykonalne fizycznie. Ponadto problemem nie jest elektryczność, a ciepło, produkowane głównie w oparciu o gaz, który nie może być zastąpiony energią nuklearną - mówi Goldthau.



Faktycznie, Niemcy korzystali z energii atomowej do produkcji elektryczności, a nie ciepła. Gdyby chcieli teraz zacząć je produkować z atomu, wymagałoby to zmiany w wielu niemieckich domach instalacji gazowej na elektryczną, a to oznacza ogromne nakłady po stronie konsumentów.

Niemcy boją się kosztów i skażenia

Andreas Schroeder wyjaśnia, że produkcja ciepła z atomu wymagałaby ogromnych kosztów i zmiany systemu, ale nie jest niemożliwa. Niemcy jednak nie zamierzają inwestować w energetykę nuklearną.

- Należy pamiętać, że zużycie gazu w Niemczech rośnie i jego część jest również wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Wzrost to następstwo zastąpienia energii jądrowej gazem - mówi Schroeder.