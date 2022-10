Niemcy wydadzą 450 mln euro na elektrownie na węgiel brunatny

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek niemiecki program utrzymania w gotowości pięciu elektrowni opalanych węglem brunatnym. Koszt programu to 450 mln euro. Elektrownie mają być wykorzystywane w wypadku niedoborów gazu ziemnego.

- Środek, w ramach którego pomoc może zostać udzielona najpóźniej do 31 marca 2024 r., przyczyni się do zabezpieczenia dostępności gazu ziemnego w warunkach niedoboru rosyjskiego gazu ziemnego w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. W ramach środka pięć elektrowni zostanie przeniesionych do tymczasowej rezerwy dostaw węgla brunatnego na okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2024 r. Niemcy zrekompensują również dwóm zainteresowanym operatorom, Lausitz Energie Kraftwerke AG i RWE AG, niezbędne koszty poniesione w celu zapewnienia, że zakłady działają i są gotowe do powrotu na rynek - czytamy w komunikacie Komisji.

- Ten tymczasowy środek pozwoli Niemcom złagodzić gospodarcze skutki wojny Putina z Ukrainą, ponieważ przyczyni się do zastąpienia gazu w przypadku niedoborów, zwiększając w ten sposób naszą gotowość na następną zimę - oświadczyła wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

