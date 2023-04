Niemcy wygaszają ostatnie elektrownie jądrowe

Już 15 kwietnia 2023 r. Niemcy wyłączą ostatnie trzy elektrownie atomowe. To spełnienie marzeń Zielonych. Tymczasem w Azji atom przeżywa renesans - zauważa serwis Deutsche Welle.

17 czerwca 1961 roku po raz pierwszy do sieci energetycznej popłynął prąd z niemieckiej elektrowni atomowej, mieszczącej się w Kahl w Bawarii.

Awaria w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii w 2011 roku przypieczętowała los niemieckich reaktorów. Ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel postanowiła: to koniec energii jądrowej w tym kraju.

Ok. 13 spośród 27 krajów UE chce w nadchodzących latach wykorzystywać energię atomową albo rozwijać energetykę jądrową. W tej grupie jest także Polska.

Pod koniec marca niemiecka minister środowiska w kilku słowach zakończyła spór, który Niemcy toczyli od wielu lat.

- Ryzyka związane z energią atomową są ostatecznie nie do opanowania i dlatego wycofanie się z energii jądrowej czyni nasz kraj bezpieczniejszym oraz pozwala uniknąć powstawania nowych odpadów jądrowych – oświadczyła niemiecka minister środowiska Steffi Lemke, działaczka Zielonych.

Angela Merkel podjęła decyzję o odejściu od energetyki jądrowej

Nieco wcześniej doszło do jeszcze jednej kłótni o energię jądrową. Koalicja SPD, Zielonych i liberalnej FDP uzgodniła wprawdzie, że będzie trzymać się decyzji z 2011 roku o odejściu od atomu. Do końca 2022 roku ostatnie elektrownie jądrowe miały zostać zamknięte. Jednak rosyjska napaść na Ukrainę wszystko zmieniła, bo rosyjskie dostawy gazu do Niemiec zostały wstrzymane i obawiano się niedoborów energii. Wówczas kanclerz Olaf Scholz przeforsował przedłużenie pracy elektrowni jądrowych do połowy kwietnia 2023 roku.

Deutsche Welle przypomina, że 17 czerwca 1961 roku po raz pierwszy do sieci energetycznej popłynął prąd z niemieckiej elektrowni atomowej, mieszczącej się w Kahl w Bawarii. Teraz ostatnie trzy elektrownie jądrowe w Niemczech ostatecznie przestaną dostarczać energię elektryczną 15 kwietnia 2023 r.

- Te dwie daty dzielą 22596 dni – i niezliczone gorące debaty. W tym czasie w sumie 19 niemieckich elektrowni jądrowych pokrywało nawet do jednej trzeciej zapotrzebowania Niemiec na prąd; po raz ostatni miało to miejsce około 20 lat temu - czytamy w serwisie.

Dyskusje o odejściu Niemiec od energetyki jądrowej trwały już od końcówki XX wieku. Jednak dopiero katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii w 2011 roku przypieczętowała los niemieckich reaktorów. Ówczesna kanclerz Angela Merkel postanowiła: to koniec energii jądrowej w Niemczech.

Deutsche Welle przypomina, że 13 spośród 27 krajów UE chce w nadchodzących latach wykorzystywać energię atomową albo rozwijać energetykę jądrową. Serwis nie wymienia nazw tych krajów ani nie wspomina o konflikcie wewnątrz UE pomiędzy dwoma obozami: za energetyką jądrową i przeciw jej. W obozie pro jądrowym w UE są m.in. Francja, Polska, Węgry, Czechy i Finlandia. W obozie antyatomowym prym wiodą Niemcy i Austria.

Świat inwestuje w energetykę jądrową. Na czele Chiny, Indie i Rosja

Serwis podaje, że według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) obecnie na całym świecie pracuje 422 reaktorów jądrowych, których średni wiek to 31 lat. Z danych MAEA, których serwis już nie podaje wynika, że na świecie jest 57 reaktorów jądrowych w budowie.

Jak podano, produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych osiągnęła najwyższy poziom w 1996 roku, gdy jej udział wyniósł 17,5 proc. W 2021 roku wartość ta po raz pierwszy od czterech dziesięcioleci spadła poniżej 10 procent.

Mimo to przede wszystkim Chiny, Rosja i Indie chcą budować nowe elektrownie jądrowe. W Chinach planuje 47 kolejnych elektrowni. Już obecnie kraj ten produkuje więcej energii jądrowej niż Francja. Także Rosja i Indie są zaawansowane w planach rozbudowy.

Jak podaje serwis, "nawet Japonia" chce wrócić do większego wykorzystania energii jądrowej. Japoński rząd postanowił, że ubogi w surowce kraj zbuduje nowe reaktory a starym pozwoli pracować nawet przez 70 lat. – Musimy w pełni wykorzystać energię jądrową – to dewiza premiera Fumio Kishidy. W sondażach, po dłuższym okresie sprzeciwu, plany te mają coraz więcej poparcia.

Przypomnijmy, że Polska planuje budowę sześciu reaktorów jądrowych klasy 1000 MW. Pierwsze dwa bloki jądrowe mają powstać w oparciu o technologię amerykańskiej firmy Westinghouse w gminie Choczewo w woj. pomorskim. Pierwszy blok ma ruszyć w 2033 r.

Trwa dyskusja o wyborze lokalizacji drugiej elektrowni, najprawdopodobniej będzie to Bełchatów. Jednym z potencjalnych dostawców jest francuski EDF.

W tzw. międzyczasie powstaje projekt w oparciu o reaktory koreańskiej Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). To projekt, w który zaangażowały się polskie grupy PGE oraz ZE PAK, pierwszy blok ma powstać w Pątnowie.

Oprócz tego, wiele polskich firm planuje budowę małych, modułowych reaktorów w oparciu o technologie o różnych dostawców.