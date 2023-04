Niemcy wyłączają ostatnie elektrownie jądrowe. Przy sprzeciwie społeczeństwa

W sobotę, 15 kwietnia 2023 r., Niemcy wyłączają swoje ostatnie trzy elektrownie jądrowe. Z badań opinii społecznej wynika, że większość Niemców jest przeciwna tej decyzji.

W sobotę, 15 kwietnia, zostaną wyłączone ostatnie trzy niemieckie elektrownie jądrowe - Emsland, Isar 2 i Neckarwestheim.

Decyzję o odejściu Niemiec od energetyki jądrowej podjęła w 2011 r. ówczesna kanclerz Angela Merkel. Stało się to po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii.

Krytycy odejścia od energetyki jądrowej w Niemczech wskazują, że doprowadzi to do wzrostu emisji CO2. Stanie się tak, ponieważ brakującą ilość energii wyprodukują elektrownie węglowe.

W sobotę, 15 kwietnia 2023 r., Niemcy wyłączą ostatnie trzy elektrownie atomowe. Tego dnia przestaną działać jednostki Emsland, Isar 2 i Neckarwestheim. Wyłączenie miało nastąpić wcześniej, jednak z powodu kryzysu energetycznego rząd Niemiec zdecydował się przesunąć termin wyłączenia siłowni o trzy i pół miesiąca.

Wyłączenie elektrowni jądrowych to spełnienie marzeń Zielonych. Jak podał serwis Deutsche Welle, od koniec marca niemiecka minister środowiska w kilku słowach zakończyła spór, który Niemcy toczyli od wielu lat.

- Ryzyka związane z energią atomową są ostatecznie nie do opanowania i dlatego wycofanie się z energii jądrowej czyni nasz kraj bezpieczniejszym oraz pozwala uniknąć powstawania nowych odpadów jądrowych – oświadczyła niemiecka minister środowiska Steffi Lemke, działaczka Zielonych.

Większość Niemek i Niemców przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych

Ta decyzja nie budzi jednak zachwytu większości Niemek i Niemców. Jak wynika z sondażu DeutschlandTrend telewizji ARD, sześciu na dziesięciu respondentów (59 proc.) twierdzi, że decyzja o wyłączeniu elektrowni jest zła. Tylko jedna trzecia (34 proc.) uważa ją za słuszną.

Większą aprobatę dla odejścia od energetyki jądrowej można obecnie znaleźć w Niemczech jedynie w grupie wiekowej 18-34 lata.

12 lat temu wyglądało to inaczej - zauważa portal telewizji ARD. W czerwcu 2011 roku, około trzy miesiące po katastrofie w Fukushimie, 54 procent badanych w DeutschlandTrend odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy szybka decyzja o wycofaniu się z energetyki jądrowej była słuszna, podczas gdy 43 procent było przeciwnego zdania.

Krytycy odejścia od energetyki jądrowej w Niemczech wskazują, że doprowadzi to do wzrostu emisji CO2. Stanie się tak, ponieważ brakującą ilość energii wyprodukują elektrownie węglowe - Niemcy produkują dużo więcej energii z węgla brunatnego niż Polska.

Angela Merkel podjęła decyzję o odejściu od energetyki jądrowej

Koalicja SPD, Zielonych i liberalnej FDP zdecydowała, że będzie trzymać się decyzji z 2011 roku o odejściu od atomu. Ostatnie elektrownie jądrowe miały zostać zamknięte do końca 2022 roku. Jednak rosyjska napaść na Ukrainę wszystko zmieniła, bo rosyjskie dostawy gazu do Niemiec zostały wstrzymane i obawiano się niedoborów energii. Wówczas kanclerz Olaf Scholz przeforsował przedłużenie pracy elektrowni jądrowych do połowy kwietnia 2023 roku.

Deutsche Welle przypomina, że prąd z niemieckiej elektrowni atomowej, mieszczącej się w Kahl w Bawarii, po raz pierwszy do sieci energetycznej popłynął 17 czerwca 1961 rok. A 15 kwietnia 2023 r. ostatnie trzy elektrownie jądrowe w Niemczech ostatecznie przestaną dostarczać energię elektryczną.

- Te dwie daty dzieli 22596 dni – i niezliczone gorące debaty. W tym czasie w sumie 19 niemieckich elektrowni jądrowych pokrywało nawet do jednej trzeciej zapotrzebowania Niemiec na prąd; po raz ostatni miało to miejsce około 20 lat temu - czytamy w serwisie.

Dyskusje o odejściu Niemiec od energetyki jądrowej trwały już od końcówki XX wieku. Jednak dopiero katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii w 2011 roku przypieczętowała los niemieckich reaktorów. Ówczesna kanclerz Angela Merkel postanowiła: to koniec energii jądrowej w Niemczech.

Deutsche Welle w kontekście tym przypomina, że 13 spośród 27 krajów UE chce w nadchodzących latach wykorzystywać energię atomową albo rozwijać energetykę jądrową. Serwis nie wymienia nazw tych krajów ani nie wspomina o konflikcie wewnątrz UE pomiędzy dwoma obozami: za energetyką jądrową i przeciw jej. W obozie projądrowym w UE są m.in. Francja, Polska, Węgry, Czechy i Finlandia. W obozie antyatomowym prym wiodą Niemcy i Austria.

Świat inwestuje w energetykę jądrową. Na czele Chiny, Indie i Rosja

Serwis podaje, że według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) obecnie na całym świecie pracują 422 reaktory jądrowe, których średni wiek to 31 lat.

Z danych MAEA wynika także, że na świecie jest 57 reaktorów jądrowych w budowie.

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych osiągnęła najwyższy poziom w 1996 roku, gdy jej udział wyniósł 17,5 proc. W 2021 roku wartość ta po raz pierwszy od czterech dziesięcioleci spadła poniżej 10 procent.

Mimo to przede wszystkim Chiny, Rosja i Indie chcą budować nowe elektrownie jądrowe. W Chinach planowane jest 47 kolejnych elektrowni. Już obecnie kraj ten produkuje więcej energii jądrowej niż Francja. Także Rosja i Indie są zaawansowane w planach rozbudowy.

Jak podaje serwis, "nawet Japonia" chce wrócić do większego wykorzystania energii jądrowej. Japoński rząd postanowił, że ubogi w surowce kraj zbuduje nowe reaktory, a starym pozwoli pracować nawet przez 70 lat. – Musimy w pełni wykorzystać energię jądrową – to dewiza premiera Fumio Kishidy. W sondażach, po dłuższym okresie sprzeciwu, plany te mają coraz więcej poparcia.

Przypomnijmy, że Polska planuje budowę sześciu reaktorów jądrowych klasy 1000 MW. Pierwsze dwa bloki jądrowe mają powstać w oparciu o technologię amerykańskiej firmy Westinghouse w gminie Choczewo w woj. pomorskim. Pierwszy blok ma ruszyć w 2033 r.

Trwa dyskusja o wyborze lokalizacji drugiej elektrowni, najprawdopodobniej będzie to Bełchatów. Jednym z potencjalnych dostawców technologii jest francuski EDF.

Powstaje również projekt w oparciu o reaktory koreańskiej Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Zaangażowały się w niego polskie grupy PGE oraz ZE PAK, a pierwszy blok ma powstać w Pątnowie.

Oprócz tego wiele polskich firm planuje budowę małych, modułowych reaktorów w oparciu o technologie różnych dostawców.