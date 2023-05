Niemcy wyłączyli elektrownie jądrowe i muszą importować energię

Niemcy po wyłączeniu w połowie kwietnia 2023 r. ostatnich działających elektrowni jądrowych, z eksportera stały się importerem energii elektrycznej. W okresie od 16 kwietnia do 15 maja 2023 r. import netto wyniósł 2,2 TWh.

Prawie 2,2 TWh wyniósł import netto energii elektrycznej Niemiec w pierwszym miesiącu po wyłączeniu elektrowni jądrowych.

Ok. 0,9 TWh importowanej energii pochodziło z Francji, w której dominuje produkcja energii z energetyki jądrowej.

Decyzję o odejściu Niemiec od energetyki jądrowej podjęła w 2011 r. ówczesna kanclerz Angela Merkel. Stało się to po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii.

Niemcy importują energię z francuskich elektrowni jądrowych

Najwięcej energii w ostatnim miesiącu Niemcy importowały z Francji (0,9 TWh), Danii (0,7 TWh) i Austrii (0,5 TWh). Warto wspomnieć, że większość energii elektrycznej we Francji wytwarzana jest w elektrowniach jądrowych.

Spadek ten jest spowodowany przede wszystkim wyłączeniem trzech ostatnich reaktorów jądrowych, które generowały od 2 TWh do 2,5 TWh miesięcznie, odpowiadając za ok. 6 proc. niemieckiej produkcji energii elektrycznej.

Ideologiczna decyzja podjęta wbrew opinii publicznej

PIE zwraca uwagę, że wyłączenie ostatnich elektrowni jądrowych krytykowała zarówno opinia publiczna (65 proc. ankietowanych w kwietniu 2023 r. było za wydłużeniem ich działania), jak i rząd Bawarii, w której znajdował się reaktor Isar 2.

Przed wyłączeniem ostatnich reaktorów przestrzegali także naukowcy z uniwersytetu Colombia, ich zdaniem koszt wyłączenia reaktorów jądrowych od 2011 r. szacowany jest na 3-8 mld euro rocznie.

Z kolei według badaczy London School of Economics, Uniwersytetu California i Uniwersytetu Carnegie Mellon, skumulowane szacunkowe emisje w latach 2011-2035, których można by uniknąć, gdyby zamiast mocy jądrowych wycofywać moce węglowe, wyniosą 1,4 giga ton.

Dziedzictwo Angeli Merkel. Kolejne rządy nie zmieniły jej decyzji

Przypomnijmy, że decyzję o odejściu Niemiec od energetyki jądrowej podjęła w 2011 r. ówczesna kanclerz Angela Merkel. Stało się to po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii.

Koalicja SPD, Zielonych i liberalnej FDP zdecydowała, że będzie trzymać się decyzji z 2011 roku o odejściu od atomu. Ostatnie elektrownie jądrowe miały zostać zamknięte do końca 2022 roku. Jednak rosyjska napaść na Ukrainę wszystko zmieniła, bo rosyjskie dostawy gazu do Niemiec zostały wstrzymane i obawiano się niedoborów energii. Wówczas kanclerz Olaf Scholz przeforsował przedłużenie pracy elektrowni jądrowych do połowy kwietnia 2023 roku.

Deutsche Welle przypomina, że prąd z niemieckiej elektrowni atomowej, mieszczącej się w Kahl w Bawarii, po raz pierwszy do sieci energetycznej popłynął 17 czerwca 1961 roku.