Niemiecki gigant osiągnął poziom produkcji energii z OZE aż 7 lat przed czasem

Niemiecka firma zajmująca się produkcją i handlem energią elektryczną RWE zrealizowała swoje planu dotyczące mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł siedem lat przed terminem. Teraz zamierza opracować nową, średniookresową strategię rozwoju.

W komunikacie giełdowym przekazanym przez niemiecki koncern energetyczny RWE podano, że w pierwszym kwartale 2023 roku spółka osiągnęła poziom mocy produkcyjnych z odnawialnych źródeł przekraczający 34 gigawaty. Tylko w okresie od stycznia do końca marca przybyło 4,9 tysiąca gigawatów.

Oznacza to, że gdyby grupa w najbliższych miesiącach nie sprzedała żadnych swoich aktywów, to osiągnęłaby cel rozwojowy przyjęty w strategii do 2030 roku. Kilka lat temu założono, że poziomem krytycznym ma być 30 gigawatów.

- Zamierzamy dokonać przeglądu swoich aktywów, rozpoznać sytuację rynkową i pod koniec roku przedstawić zaktualizowaną strategię - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu i dyrektor finansowy RWE Michael Muller.

W pierwszym kwartale spółka wydała na inwestycje 8 miliardów euro, z czego 6,3 miliarda euro przeznaczyła na zakup amerykańskiego producenta energii słonecznej Con Edison Clean Energy.

W ciągu tylko jednego kwartału inwestycje w nowe moce wytwórcze przekroczyły 8 mld euro

Zgodnie z planami nadal podstawą rozwoju mocy wytwórczych będą farmy wiatrowe na lądzie i na morzu oraz fotowoltaika. Jednak prowadzone będą także analizy dotyczące wykorzystania biogazu i wody, nawet na małych ciekach, oraz przejściowo produkcja energii z gazu ziemnego.

Zgodnie z decyzją rządu niemieckiego RWE 15 kwietnia tego roku wygasiło elektrownię jądrową Emsland. Natomiast zgodnie z planami produkcja energii z węgla brunatnego będzie prowadzona do 2030 roku chociaż w sprzyjających okolicznościach możliwe będzie wcześniejsze zakończenie eksploatacji elektrowni węglowych.

RWE planuje wcześniejsze zakończenie produkcji energii z węgla brunatnego

RWE działa także w Polsce od 2007 roku. Obecnie dysponuje ponad 500 megawatami zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych, niebawem kolejnych 55 megawatów będzie gotowych do eksploatacji, a w fazie rozwoju są projekty na 700 megawatów.