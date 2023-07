Duży gracz offshorowy jest zainteresowany partnerstwami z polskimi firmami

- Pozostajemy w dobrych stosunkach z naszymi polskimi kontrahentami i mam nadzieję, że pojawi się potencjał do rozmów z tymi firmami na temat przyszłych partnerstw - mówi Pål Coldevin, RWE Offshore Wind.

Niemiecki koncern RWE, jak wskazuje Pål Coldevin - wiceprezes wykonawczy RWE Offshore Wind ds. rozwoju offshore w krajach nordyckich, Polsce i krajach bałtyckich, już od ponad dwóch dekad zajmuje się morską energetyką wiatrową.

RWE celuje w 8 GW mocy zainstalowanej w offshorze w 2030 roku

- Byliśmy jednym z pionierów w tej dziedzinie, zakładając pierwsze morskie farmy wiatrowe w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku. Obecnie posiadamy około osiemnastu działających inwestycji. Rozwijamy projekty w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech i nie tylko, a także realizujemy jeden projekt w Polsce - mówił Pål Coldevin w rozmowie z WNP.PL podczas Konferencji PSEW 2023 w Serocku.

Celem RWE jest osiągnięcie w segmencie morskiej energetyki wiatrowej 8 GW mocy zainstalowanej w 2030 roku.

- Obecnie dysponujemy mocą około 2,5 gigawata - w zależności od metody obliczeniowej - ale niezachwianie zmierzamy do osiągnięcia 8 gigawatów w 2030 roku. Rzecz jasna, oprócz nas jest jeszcze Ørsted i kilku innych konkurentów dysponujących takim samym wolumenem, lecz z pewnością jesteśmy jednym z największych podmiotów w globalnej branży morskiej energetyki wiatrowej - komentuje Pål Coldevin.

RWE ma ofertę dla polskiego systemu energetycznego i polskich konsumentów

Pål Coldevin wyjaśnia, kiedy koncern planuje uruchomić polski projekt offshorowy i odnosi się do wyników postępowań rozstrzygających w sprawie nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku (tzw. II faza), w których najwięcej punktów uzyskały spółki z grup PGE i Orlen.

- Jesteśmy oczywiście nieco rozczarowani, że nie wygraliśmy żadnego z przetargów w tej rundzie. Niezmiennie uważamy, że przygotowaliśmy dobrą ofertę dla polskiego systemu energetycznego i polskich konsumentów. Wnieślibyśmy do systemu wszystkie nasze kompetencje i łańcuch dostaw pod postacią superkonkurencyjnych projektów. Jesteśmy zatem nieco rozczarowani, że nie udało nam się wygrać, ale - rzecz jasna - musimy patrzeć w przyszłość - mówi Pål Coldevin.

- Rozumiemy również, że dla polskich decydentów ważną kwestią było, aby polskie firmy odgrywały znaczącą rolę w przyszłym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Pozostajemy w dobrych stosunkach z naszymi polskimi kontrahentami i mam nadzieję, że pojawi się potencjał do rozmów z tymi firmami na temat przyszłych partnerstw. Z naszej strony wniesiemy do każdego takiego partnerstwa nasze kompetencje, nasze możliwości i nasz sposób pracy - myślę, że to dobra oferta dla polskich firm - komentuje Pål Coldevin.