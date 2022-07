Niemiecki plan dla energetyki węglowej napotyka na przeszkody

Wysokie ceny węgla, wąskie gardła jego dostaw i starzejące się elektrownie cieplne stanowią wyzwanie dla niemieckiego planu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z elektrowni opalanych węglem. Ma on zrekompensować malejące dostawy gazu i produkcji z niego prądu.

Na początku lipca Niemcy zgodziły się na reaktywację elektrowni węglowych lub wydłużenie ich żywotności, ponieważ przygotowują się na spadek dostaw rosyjskiego gazu. Obecnie gaz ma ok. 6 proc. udział w produkcji energii elektrycznej w tym kraju.

Reaktywowano tylko jedną z 16 elektrowni

Według szacunków, plan zwiększenia produkcji energii z węgla może zrekompensować od 1 do 2 proc. zużycia gazu w Niemczech. Problem w tym, że napotyka on na wiele trudności. Operatorzy energetyczni albo odmówili reaktywacji elektrowni węglowych, albo mają trudności z pozyskaniem węgla, informuje agencja Reuters.

Niemiecki regulator energetyki powiedział jej dziennikarzowi, że operatorzy powiadomili go do tej pory o ponownym podłączeniu tylko jednej z 16 elektrowni węglowych, które Berlin ma nadzieję reaktywować.

Połowa z nich należy do Energie Baden Wuerttemberg (EnBW) w południowych Niemczech. Firma ta twierdzi, że jej elektrownie nie mogą być ponownie podłączone do sieci ze względu na ich wiek. EnBW przedłuży więc żywotność tylko jednej elektrowni, która miała zostać zamknięta w październiku.

Inna grupa energetyczna znajdująca się na rządowej liście, Uniper, oznajmiła, że „nie zdecydowała się jeszcze na potencjalne reaktywacje”, podczas gdy grupa chemiczna Evonik oświadczyła, że przywróci do użytku zakład w zachodnim mieście Marl, ale tylko jesienią.

Natomiast firma energetyczna Steag planuje reaktywować swoje elektrownie, lecz stoi w obliczu problemów z dostawami węgla. Jak przekazał jej rzecznik prasowy, „wymagany węgiel byłby niemałym obciążeniem dla płynności firmy”.

Niemiecką energetykę hamują wąskie gardła w transporcie

Choć więc wyższe ceny energii elektrycznej są zachętą dla operatorów energetycznych do rozważenia powrotu do węgla, to ceny tego surowca gwałtownie wzrosły, a przedsiębiorstwa muszą płacić zaliczki na poczet dostaw.

Problemem jest też logistyka dostaw. Żegluga śródlądowa jest utrudniona z powodu bardzo niskiego poziomu wód.

Sieć kolejowa jest natomiast obciążona m.in. dostawami zboża na eksport z Ukrainy, poinformowało Reuters niemieckie stowarzyszenie importerów węgla. Twierdzi też, że wąskie gardła w transporcie węgla jeszcze się zacieśnią, szczególnie od września, kiedy oczekuje się, że znacznie wzrosną miesięczne wolumeny importu węgla.