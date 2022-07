Niemiecki rząd ma pomysł, jak ratować dostawców energii przed bankructwem

Rząd niemiecki zatwierdził 5 lipca w trybie pilnym poprawki do ustawy o narodowym bezpieczeństwie energetycznym. Umożliwi to państwu ratowanie dostawców energii, którzy zgłaszają problemy finansowe i płynnościowe w związku z komplikacjami w zaopatrzeniu w surowce, w tym szczególnie w gaz ziemny.

Rząd niemiecki zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przygotował w trybie pilnym rozwiązania prawne, które mają na celu wsparcie przez państwo firm energetycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji i mogą utracić płynność finansową. Podczas dzisiejszego (5 lipca) posiedzenia zatwierdził poprawki do ustawy o bezpieczeństwie energetycznym umożliwiające wdrożenie mechanizmów pozwalających na to, by państwo mogło ratować dostawców energii w sytuacji, gdyby ogłosili niewypłacalność.

- Sytuacja na rynku gazu ziemnego jest napięta i nie możemy wykluczyć jej pogorszenia - powiedział cytowany po posiedzeniu rządu federalny minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck.

Nowe rozwiązania wprowadzają mechanizm mający na celu sprawiedliwe przeniesienie wpływu cen gazu na wszystkich odbiorców oraz możliwość odwołania się do ogólnej klauzuli korekty cen w przypadku poważnych zakłóceń w imporcie.

- Wprowadzane instrumenty dotyczące wsparcia państwa oraz podnoszenia cen energii podlegają surowym uwarunkowaniom i obecnie nie powinny być jeszcze uruchamiane. Przy czym w pierwszej kolejności, gdyby zaszła taka potrzeba, wdrażana będzie pomoc dla grup energetycznych, a dopiero potem mechanizmy dostosowania cen - dodał minister Habeck.

Ze względu na problemy w zaopatrzeniu w gaz ziemny niemieckiej gospodarki rozwiązania mają zostać przyjęte w trybie pilnym. Ustawa będzie głosowana w Bundestagu już w najbliższy piątek - 8 lipca.