Niemiecki rząd przejmuje szwedzkie elektrownie jądrowe

Państwo niemieckie przejmie łącznie 99 proc. pogrążonego w kryzysie giganta energetycznego, firmę Uniper, która ma udziały w szwedzkich elektrowniach jądrowych. Niemiecki dostawca popadł w problemy finansowe z powodu braku dostaw gazu z Rosji.

Uniper posiada udziały we wszystkich szwedzkich elektrowniach jądrowych: 54,5 proc. w Oskarshamn, 29,6 proc. w Ringhals i 9,9 proc. w Forsmark (za pośrednictwem Sydkraftu). Ponadto Uniper jest trzecim co do wielkości producentem energii wodnej w Szwecji, a także właścicielem cieszącej się obecnie dużym zainteresowaniem elektrowni olejowej w Karlshamn - podaje serwis atl.nu.

- W sytuacji gdy Uniper na przykład zechce zamknąć elektrownię Oskarshamna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to uczynił - ocenia atl.nu. Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Svenska kraftnät nie ma uprawnień do sprzeciwu, jeśli producent energii zdecyduje się ograniczyć lub zamknąć swoją działalność.

Może również wystąpić brak zainteresowania utrzymaniem wytwarzania energii. Nowoczesna elektrownia cieplna opalana gazem Öresundsverket została zamknięta przez większą część 2010 roku z powodu niskich cen energii elektrycznej. W tym przypadku właściciel, czyli Uniper, akurat chciał w latach 2016-19, aby zakład mógł być utrzymywany w gotowości, ale nie było zainteresowania ze strony Svenska kraftnät. W rezultacie elektrownia została rozebrana i sprzedana w celu produkcji energii elektrycznej w Azji Południowo-Wschodniej.

- Uniper jest dużym graczem na rynku. Teraz może kontynuować tę część biznesu, która jest zdrowa - komentuje cytowany przez nyteknik.se analityk w Handelsbanken Christian Kopfer.

Państwo niemieckie postrzega nacjonalizację Unipera jako szansę na zabezpieczenie dostaw energii tej zimy.

- Nie należy tak mocno przejmować się własnością, elektrownie jądrowe mają często kilku współwłaścicieli - zaznacza Christian Kopfer.

