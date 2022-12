Niemieckie landy przeciwko polskiej elektrowni jądrowej

Cztery niemieckie kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin protestują przeciwko budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ich stanowisko miała już otrzymać strona polska.

Niemieckie media piszą, że Meklemburgia-Pomorze Przednie przekazała już polskiemu rządowi swe negatywne stanowisko w sprawie budowy w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3750 MW.

Premierką Meklemburgii-Pomorza Przedniego jest Manuela Schwesig, która w 2021 r. wsparła powstanie Fundacji Klimatycznej Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dodajmy, że Fundacja otrzymała od Gazpromu 192 mln euro.

Od dawna z różnych środowisk w Niemczech płyną sygnały przeciwko budowie elektrowni jądrowych w Polsce i innych krajach Unii.

Cztery niemieckie kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin są przeciwko budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i wzywają Polskę do wstrzymania tego projektu.

Niemieckie media powołują się na oświadczenia opublikowane przez Ministerstwo Ochrony Konsumentów Brandenburgii.

Niszczycielskie awarie jądrowe w Czarnobylu i Fukushimie a sprawa Polska

"Na tle niszczycielskich awarii jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie należy zrezygnować z planów dalszego wykorzystania energii jądrowej w interesie ludności i środowiska wszystkich krajów nadbałtyckich" - napisano w oświadczeniu.

Ponadto, zdaniem niemieckich landów, pojawiają się obawy m.in. o zgodność polskiego programu jądrowego z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Jak dodano, Meklemburgia-Pomorze Przednie przekazała do Warszawy zastrzeżenia, które istnieją również ze strony Brandenburskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów.

Udział w transgranicznym postępowaniu w sprawie zgodności środowiskowej był możliwy do wtorku. Za ten proces partycypacyjny odpowiada Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Pismem z 8 lutego 2022 r. Niemcy (oraz inne kraje sąsiadujące) zostały poinformowane, zgodnie z wymogami konwencji z Espoo, że Polska planuje budowę elektrowni jądrowej o mocy 3750 MW w pobliżu gminy Choczewo lub Gniewino i Krokowa obie położone w województwie pomorskim).

Przypomnijmy, że premierką Meklemburgii-Pomorza Przedniego jest Manuela Schwesig (z socjaldemokratycznej SPD), która w 2021 r. wsparła powstanie powiązanej z Gazpromem fundacji Stiftung Klima - und Umweltschutz MV (Fundacja Klimatyczna Meklemburgii-Pomorza Przedniego).

192 miliony euro od Gazpromu na projekty ekologiczne w Maklemburgii

Fundacja, którą powoła rząd landu na początku 2021 r., założyła działalność gospodarczą specjalnie w celu ukończenia rurociągu Nord Stream 2. "Fundacja otrzymała łącznie 192 mln euro od spółki zależnej Gazpromu - Nord Stream 2 AG" - podała niemiecka gazeta "Welt am Sonntag".

Według Fundacji transfer 192 mln euro odbywał się od lutego do listopada 2021 r., przy czym tylko w maju 2021 roku Nord Stream 2 AG przelał do Schwerina około 87 mln euro. Z funduszy skorzystało 80 usługodawców.

W celu wyjaśnienia tych transferów parlament krajowy w Schwerinie powołał komisję śledczą.

Niemieckie pismo wskazało, że krytycy zarzucają Manueli Schwesig, że pozwoliła, by jej gabinet został kupiony przez państwo rosyjskie, aby mogło ono obejść amerykańskie sankcje, nałożone na budowę rurociągu Nord Stream 2. Schwesig wykorzystała etykietę "ochrona klimatu" jako listek figowy. Już w czasie inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. politycy opozycyjnej CDU określili ją jako lobbystkę Władimira Putina.

Manuela Schwesig - zapytana w listopadzie 2022 r., co stanie się z kontrowersyjną Fundacją Klimatyczną - stwierdziła, że jest jasna decyzja rządu i parlamentu kraju związkowego: Fundacja powinna zostać rozwiązana, ale projekty klimatyczne fundacji mają być kontynuowane. Jak dodała, środki, które wciąż znajdują się w Fundacji, mają być wykorzystane do udzielenia pomocy humanitarnej Ukrainie.

Bez zaskoczenia. Protesty z innych krajów trzeba uwzględnić

Stanowisko czterech niemieckich krajów w sprawie polskiej elektrowni jądrowej nie jest zaskoczeniem. Od dawna ze strony różnych środowisk w Niemczech płyną sygnały przeciwko budowie elektrowni jądrowych w Polsce i innych krajach UE, więc trzeba to było uwzględnić w przygotowaniach do realizacji polskiego programu jądrowego. Nie jest to jednak nic nowego w przypadku "stosunków wewnętrznych" w Unii. Z wyzwaniami związanymi z antyatomowym sąsiadem miała do czynienia np. Słowacja - przy budowie elektrowni jądrowej Mochovce.

- Na Słowacji utrzymywało się potężne poparcie dla tego projektu ze strony społeczeństwa. Elektrownia Mochovce leży jednak niedaleko granicy z Austrią - i pojawiła się bardzo silna antyjądrowa działalność ze strony austriackiej. Powstała np. inicjatywa Global 2000: organizowano wiele przedsięwzięć przeciwko tej elektrowni. To przykład sytuacji, w której budowa takiej elektrowni staje się przedmiotem dyskusji nie tylko wewnątrz kraju, gdzie elektrownia ma powstać, ale pozostaje także przedmiotem dyskusji międzynarodowej - mówi WNP.PL Sławomir Krenczyk, dyrektor wykonawczy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Jak zaznacza, w dyskusji o elektrowni Mochovce nie zabrakło również mocniejszych elementów; padały oskarżenia o złą wolę strony austriackiej, a także pod adresem przedstawicieli rządu austriackiego, którzy publicznie wypowiadali się przeciwko tej inwestycji. Padały także oskarżenia o wykorzystywanie "fejk njusów"... Na to wszystko powinniśmy przygotować się także w Polsce.