Niemieckie stowarzyszenie nauczycieli krytykuje udział uczniów w strajku klimatycznym

Sprzeciwiamy się temu, by ustawowy obowiązek szkolny był zastępowany przez działania polityczne, na przykład w ramach tzw. strajku klimatycznego - powiedział Heinz-Peter Meidinger, szef Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli, na łamach RND. Strajk odbywa się w piątek w trakcie zajęć szkolnych.

Dwa dni wcześniej media informowały o sprawie nauczyciela z Berlina, który zachęcał swoją klasę do wzięcia udziału w zapowiadanym na piątek strajku klimatycznym. Napisał do swoich uczniów i ich rodziców:



- Jeśli w piątek odbędzie się globalny strajk klimatyczny, osobiście uważam to za godne pochwały - napisał.



Postarał się, aby informacja o wydarzeniu dotarła także do rodziców - pisze w piątek "Die Welt".



Meidinger uzasadnił stanowisko stowarzyszenia, określając udział uczniów w strajku klimatycznym jako "zagrożenie dla politycznej neutralności państwa, które jest odpowiedzialne za prowadzenie szkoły".



- Pojawia się pytanie, w ramach jakich działań politycznych można opuścić zajęcia w szkole, a w jakich nie. Szkoła nie może rozróżniać między dozwolonymi "dobrymi", a niedozwolonymi "złymi" działaniami - wyjaśnia Meidinger.



Meidinger zwrócił też uwagę, że przekaz przeciwko zmianom klimatycznym można również wysyłać w szkołach, bez potrzeby opuszczania zajęć lekcyjnych. Jako przykład podał zaangażowanie dzieci i młodzieży w szkolne grupy robocze, zajęcia w klasie czy debaty szkolne.



Jednocześnie zaapelował o "łagodne karanie uczniów" strajkujących w ramach piątkowej akcji klimatycznej.



- W przypadku jednorazowych naruszeń obowiązku szkolnego w ramach Fridays for Future reakcja nie powinna być nadmierna, lecz adekwatna, na przykład przez umożliwienie strajkującym uczniom odrobienie zaległych lekcji - przekonuje.



Organizatorzy "Fridays for Future" (Piątki dla Przyszłości) wzywają do piątkowego strajku klimatycznego na całym świecie. W samych Niemczech zaplanowano wiece i demonstracje w ponad 400 miejscach - informuje "Die Welt".