Niemieckie władze chcą dotować produkcję wodoru

Wodór może stanowić alternatywę w sektorze energetycznym dla węgla i atomu, dlatego też władze w Berlinie rozważają dotowanie jego produkcji - wynika z planów niemieckiego ministerstwa finansów, na które powołuje się w piątek agencja Bloomberga. Wodór ma znaleźć zastosowanie w transporcie, ogrzewaniu i przemyśle.

"Chcemy zabezpieczyć wiodącą pozycję Niemiec jako globalnego lidera technologii wodorowych" - podkreślono w liczącym 21 stron raporcie. Dokument, według Bloomberga, jest studiowany przez członków rządu kanclerz Angeli Merkel. Berlin od dłuższego czasu sygnalizuje odejście od wytwarzania energii z węgla i atomu. Wodór ma być dla nich alternatywą.

Niemcy chcą zwiększyć produkcję wodoru podnosząc moc procesów elektrolizy do 5 gigawatów. Obecnie jest to na poziomie 1 GW. Strategia władz zakłada znaczne obniżenie kosztów produkcji tego pierwiastka chemicznego, aby jego wykorzystanie stało się opłacalne dla przemysłu ciężkiego np. do produkcji stali.

Dotacje na elektrolizę mają zachęcić producentów wykorzystujących w procesie gaz ziemny do jego zamiany. Celem jest wyeliminowanie użycia paliw kopalnych. Dodatkowo Berlin planuje zwiększyć liczbę punktów ładowania wodorem dla samochodów.

Jak przypomina Bloomberg elektroliza stała się ważną technologią w Niemczech, które zwracają się w stronę proekologicznych rozwiązań. Jest to podstawowy proces elektrochemiczny polegający na chemicznej przemianie składników elektrolitu, przebiegającej na elektrodach pod wpływem przepływu prądu. Elektroliza wody prowadzi do oddzielenia atomów wodoru od tlenu i może być zasilana przez odnawialne źródła energii (wiatrowe, solarne).

Zdaniem Bloomberga wykorzystanie tej metody może pomóc władzom w Berlinie w realizacji do 2030 roku założenia dot. redukcji o połowę emisji CO2 w porównaniu z 1990 rokiem.

Niemiecki rząd zdaje sobie sprawę, że kraj nie ma zdolności do bezemisyjnej produkcji wystarczającej ilości wodoru, aby sprostać zapotrzebowaniu wewnętrznemu. W związku z tym władze zakładają możliwość nawiązania współpracy z innymi krajami.

"Tym, czym dziś jest benzyna, jutro będzie wodór. (...) Niemcy chcą rozpocząć wyścig w rozwoju i wykorzystaniu tej technologii" - ocenił w listopadzie sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i badań Michael Meister.

W lipcu 2019 roku serwis Euractiv informował, że Berlin chce na rozwój technologii wodorowych przeznaczać 100 mln euro rocznie. Pierwsze rezultaty tych inwestycji miały być widoczne w 2020 roku.

Obecnie produkcja wodoru na świecie w 96 proc. oparta jest na paliwach kopalnych. Zaledwie 4 proc. powstaje z elektrolizy wody.