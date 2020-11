Niepodległość Polski to także własna energetyka

11 listopada mija 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla budujących wtedy Państwo Polskie było oczywistym, że jednym z filarów niepodległości musi być własna energetyka.

Trzy filary bezpieczeństwa

Nowe realia, stare cele

Co ważne, to właśnie z Gródka oddalonego od wybrzeża o 140 km wyprowadzono linię przesyłową wysokiego napięcia, która zasiliła budujący się port i miasto Gdynię. Sukces Gródka poprzedził uruchomienie w 1930 roku największej i zarazem najnowocześniejszej elektrowni wodnej, którą była zbudowana pod kierunkiem prof. Alfonsa Hoffmanna Elektrownia Żur.Po 1935 roku nastąpiła zmiana polityki gospodarczej państwa. Najważniejszym przedsięwzięciem mającym na celu rozkręcenie koniunktury po czasie Wielkiego Kryzysu, który dotknął również Polskę była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu.Program uprzemysłowienia dotyczył również energetyki. Na terenie COP-u ruszyła budowa trzech dużych elektrowni: węglowej w Stalowej Woli, w Zakładach Azotowych w Mościcach - zasilanej na gaz ziemny lub węgiel oraz wodnej w Rożnowie, na której oparto bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla COP.Podstawową troską budowniczych II Rzeczpospolitej było nie tylko zdobycie niepodległości politycznej ale również wywalczenie niezależności ekonomicznej. Potrzeba uniezależnienia polskiej energetyki od obcych rynków była jednym z głównych celów gospodarczych.Ten cel jest aktualny również obecnie i tak samo jak 100 lat temu, odnawialne źródła energii stają się narzędziem do zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa polskiej energetyki.Przedstawiona pod koniec października 2020 r. nowa strategia PGE przedstawia plan transformacji Grupy w celu dekarbonizacji wytwarzania oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł wytwórczych.- Przed II wojną niezależność energetyczną planowano osiągnąć poprzez rozwój energetyki wodnej. Dzisiaj też stoimy przed wyzwaniami związanymi z budową nowoczesnej, konkurencyjnej energetyki zapewniającej bezpieczeństwo Polski. Dlatego własne moce wytwórcze, produkujące energię po konkurencyjnych cenach są gwarantem stabilności dostaw i niezależności gospodarki. Aby to zapewnić, Grupa PGE przygotowała ambitny plan zmian w energetyce wiążący się z dużymi inwestycjami w odnawialne źródła energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.Wykorzystane materiały archiwalne pochodzą ze zbiorów PGE SA oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.