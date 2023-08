Niepokój w Nigrze. Pojawiają się pytania o polską energetykę jądrową

Wojskowy przewrót w Nigrze zasiał duży niepokój w Unii Europejskiej. Kraj ten jest istotnym dostawcą uranu do europejskich elektrowni atomowych.

Kolejne kłopoty spotkały energetykę jądrową we Francji, która stanowi ponad 62 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w tym kraju. Nie są to jednak pierwsze problemy francuskiego atomu.

W 2022 roku elektrownie jądrowe mierzyły się z licznymi przestojami związanymi z nieplanowanymi naprawami oraz z gorącym i suchym latem, które wpłynęło na wydajność niektórych instalacji. W efekcie pod koniec roku przerwę miało ponad 46 proc. elektrowni.

Pojawia się istotne pytanie, jak rynki zareagują na potencjalne dalsze utrudnienia.

Kolejne ważne pytanie - jakie wyzwania stoją przed naszym krajem w kontekście przyszłych inwestycji w atom i niezależności energetycznej Polski.

Według stanu na maj 2023 r. w 32 krajach na całym świecie działało 436 reaktorów jądrowych. Stany Zjednoczone miały wówczas największą liczbę działających reaktorów jądrowych - 93 jednostki. Na drugim miejscu była natomiast Francja (56 jednostek) - dane Statista. W 2022 roku miała ona największy udział energii jądrowej (62,6 proc.) w całkowitej produkcji energii elektrycznej ze wszystkich krajów na świecie. Dla porównania, udział energii jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych wyniósł mniej niż 20 proc.

Nieco stabilniejszym źródłem może okazać się Australia i Kanada

Nic więc dziwnego, że pucz w Nigrze, który doprowadził do wstrzymania eksportu uranu do Francji, wywołał tyle emocji. Dla tego kraju to surowiec trudny do zastąpienia. Według danych Eurostat Niger był jednym z głównych dostawców uranu do UE (24,3 proc.). Tuż za nim znajdował się Kazachstan (23 proc.) i Rosja (19,7 proc.). Nieco stabilniejszym źródłem może okazać się Australia i Kanada.

- Pamiętajmy, że elektrownie jądrowe również wymagają paliwa kopalnego - tylko w tym przypadku nie węgla czy gazu, ale uranu. Gdy uranu zabraknie, to we Francji zgaśnie światło - i to nie tylko we Francji, ponieważ z tych elektrowni prąd płynie np. również do Niemiec. Jednak to nie jest tak, że stanie się to jutro - podkreśla dr Kamil Kwiatkowski, dyrektor ds. projektów badawczych Euros Energy.

- Analizując ostatnie notowania uranu i doniesienia z Nigru i Francji - śmiało można stwierdzić, że napięta sytuacja w Nigrze nie jest na razie rozpatrywana pod kątem kryzysu. Oficjalne komunikaty Grupy Orano, która posiada główne kopalnie uranu w tym kraju potwierdzają, że ich działania są kontynuowane z dostosowaną organizacją do godziny policyjnej. Natomiast według agencji Euratom Unia Europejska posiada zapas paliwa wystarczający do pracy elektrowni jądrowych na około trzy lata - dodaje Kamil Kwiatkowski.

Fundament niezależności i długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego

Obecny rok jest też rokiem polskiego atomu. Pod koniec maja br. zostało zawarte porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum projektowego przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Licznie pojawiają się także projekty zastosowania tak zwanych małych reaktorów jądrowych - SMR.

Francuski przykład pokazuje jednak, że warto zadbać o odpowiednią dywersyfikację źródeł energii i popatrzeć w nieco inną stronę. Istotnym wsparciem w atomowych problemach mogą okazać się odnawialne źródła energii (OZE) oraz odpowiednio zastosowane i relatywnie tanie sezonowe magazyny ciepła.

- Istotne jest, aby Polska była suwerenna energetyczne. Oznacza to większą niezależność od paliw importowanych z innych krajów, niezależnie od tego czy jest to węgiel, uran czy biomasa. Przykład puczu w Nigrze - chociaż obecnie nierozpatrywany jako kryzys - pokazuje, że tylko lokalne odnawialne źródła energii lub źródła zasilane lokalnym paliwem, jak np. biogazownie, są fundamentem niezależności i długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego warto konsekwentnie rozwijać odnawialne źródła energii wraz z magazynowaniem energii elektrycznej i sezonowym magazynowaniem ciepła oraz systematycznie poprawiać efektywność energetyczną - uważa Kamil Kwiatkowski.

- Według naszych badań, aż 91 proc. osób uważa, że Polska powinna inwestować w rozwój odnawialnych źródeł energii. Widać więc jak ważna jest dla społeczeństwa transformacja energetyczna kraju - dodaje.