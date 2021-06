Niepokój wokół wydarzeń w chińskiej atomówce

Państwowa Agencja Atomistyki zwróciła się do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu z pytaniem o aktualny stan bezpieczeństwa, jak również o ewentualne uwolnienia substancji promieniotwórczych do atmosfery z chińskiej elektrowni jądrowej Taishan. Pojawiły się podejrzenia, że w elektrowni doszło do radioaktywnego skażenia.

Według Amerykanów w elektrowni doszło do skażenia.

Chińczycy zaprzeczają tym doniesieniom.

Zakład jest kluczowy dla dostaw energii w południowych Chinach.