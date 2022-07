Niepokojące awarie elektrowni. Mamy problem na własne życzenie, a może być gorzej

Jesteśmy w środku poważnego europejskiego kryzysu energetycznego, na który nakłada się nasz wewnętrzny kryzys związany ze starzeniem się elektrowni, z olbrzymimi zaległościami w inwestycjach. Nie jest to efekt działania „podstępnej Brukseli”, lecz dezynwoltury w działaniu państwa - uważa Grzegorz Onichimowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego, prezes Towarowej Giełdy Energii w latach 2002-2012.

Grzegorz Onichimowski stawia tezę, że awarie elektrowni ważnych dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to, poza ich wiekiem i zużyciem, konsekwencja zawieszenia niezrealizowaną dotychczas decyzją o przekazaniu do NABE.

- Jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo potrzebujemy nowych mocy, a nie ma skąd ich wziąć. Inwestycje były zaniedbane lub zablokowane, a Europa nam pomoże, bo też ma problemy z energetyką - twierdzi były szef TGE.

- To zmierza w kierunku okresowych ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej w Polsce - obawia się Onichimowski i ostrzega też przed systemowym "krachem energetycznym" za trzy lata. Potrzebne są pilne działania.

Z informacji podawanych przez Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) prowadzoną przez Towarową Giełdę Energii wynika, że w czerwcu, ale też na początku lipca 2022 planowane ubytki mocy w KSE przekraczały dziennie nawet 8 tys. MW, a nieplanowane, czyli awaryjne, nawet ponad 10 tys. MW dziennie. Co się dzieje?

- Ubytki planowane, czyli remonty, to normalna sprawa. Bloki energetyczne trzeba kiedyś remontować. Natomiast jeśli chodzi o nieplanowane, awaryjne ubytki mocy, to możemy się tylko domyślać, o co chodzi. Pewnie każdy z przypadków jest inny, ale gdyby próbować szukać wspólnych mianowników to można kilka hipotez wskazać.

Zobacz także: Napięcie na rynku sięga zenitu. Prąd we Francji i Niemczech najdroższy w historii

Wspólnym mianownikiem wysokiej awaryjności bloków energetycznych może być koncepcja NABE. Jeżeli koncerny dowiedziały się już dobre dwa lata temu, że wkrótce mają się pozbyć elektrowni węglowych to jest pytanie, czy w dalszym ciągu z równą starannością się nimi zajmowały?

To jest oczywiście pytanie otwarte, ale niewątpliwie albo NABE trzeba szybko zrobić, albo o tym zapomnieć, bo w zawieszeniu znalazły się elektrownie, na których opiera się KSE.

Czytaj również: Aż strach pomyśleć, ile może kosztować prąd. Nawet 70 proc. podwyżki

Stare bloki i susza. Oby nie przyszły upały...

Jakie inne kwestie mogą wpływać na tak wysoką awaryjność elektrowni?

- Oczywiście można przypuszczać, że wspólnym mianownikiem awarii, nieplanowanych przestojów jest też wiek elektrowni, bo się starzeją, nie są zastępowane nowymi. W jakiejś mierze w ostatnich tygodniach nieplanowane ubytki mocy mogą też być skutkiem braku wody do chłodzenia elektrowni korzystających z wód rzek.

Myślę, że prezes URE powinien wytłumaczyć publicznie masowe awarie elektrowni, bo mamy prawo być zaniepokojeni. Wygląda na to, że gdyby nas dopadła kolejna taka fala upałów jak w 2015 roku to powtórka z tamtej sytuacji byłaby nieuchronna, bo nadwyżki mocy w Europie, z której moglibyśmy korzystać poprzez import interwencyjny, jest coraz mniej. Problemy z wystarczalnością zasobów dotykają wielu innych krajów.

Ta wysoka awaryjność może mieć jakiś związek z oszczędzaniem węgla na zimę?

- Nie sądzę, żeby elektrownie były "stawiane w awarie" po to, żeby zaoszczędzić na węglu, bo byłoby to bardzo niekorzystne ekonomicznie dla takich elektrowni. Nie jest w interesie firm energetycznych wyłączanie bloków w sytuacji, kiedy ceny na rynkach spotowych są tak wysokie jak obecnie, sięgające momentami ponad 2000 zł/MWh, bo to powoduje bardzo duże koszty.

Elektrownia, która sprzedała rok temu energię na bieżący rok po 400 zł/MWh w kontrakcie terminowym wyłączając się dzisiaj musiałaby kupić dla klientów zakontraktowanych w ubiegłym roku, energię po 1200-2500 zł/MWh.

Ale przy mniejszej dostępności mocy rosną ceny energii, a to może ograniczać eksport i jednak dać oszczędności w węglu, czyż nie?

- Ceny energii na rynku spot są aktualnie wyznaczane w paneuropejskim mechanizmie market coupling, więc wpływ pojedynczych bloków na cenę nie jest zbyt wielki. Oczywiście, gdy polski rynek jest droższy niż sąsiednie wówczas importujemy, nie eksportujemy, ale takiej "zbiorowej mądrości" jednak bym się nie doszukiwał.

Mogą wystąpić okresowe ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej

Jaki wniosek można wyciągnąć z tych tegorocznych danych o ubytkach mocy elektrowni w Polsce, a zwłaszcza o ubytkach nieplanowanych?

– Jesteśmy w środku poważnego europejskiego kryzysu energetycznego, na który nakłada się nasz wewnętrzny kryzys związany ze starzeniem się elektrowni i ich śmiercią techniczną, z olbrzymimi zaległościami i opóźnieniami dotyczącymi budowy nowych bloków, a w szczególności OZE.

Przez lata mówiliśmy o farmach wiatrowych na morzu, a dopiero teraz ten projekt się powoli wykluwa i aby został zrealizowany, prawdopodobnie konieczne będzie podniesienie gwarantowanej ceny sprzedaży energii - ze względu na obniżkę wartości złotego.

Tzw. ustawę odległościową rząd tak nieśmiało nowelizuje, że będą z tego relatywnie szybko tylko te projekty, które są już gotowe, a nie mają pozwoleń na budowę ze względu na 10H. W Senacie jest bardziej progresywny projekt, ale nie wiem, czy znajdzie akceptację rządzących.

Jest kilka projektów elektrowni gazowych, ale nie ma pewności, czy będzie do nich dostępny gaz, chociaż już zobowiązaliśmy się do objęcia ich 17-letnią pomocą publiczną.

Jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo potrzebujemy nowych mocy, a nie ma skąd ich wziąć. Nie będą szybko wchodziły do systemu, bo inwestycje były zaniedbane lub zablokowane i na dodatek nie widać wielkiej szansy, że Europa nam pomoże, bo też ma problemy z energetyką, Boję się, że to zmierza w kierunku okresowych ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej w Polsce.

Już teraz jest trudno, a jak sobie poradzimy, gdy w 2025 roku wypadnie z rynku mocy część bloków węglowych i nie utrzymają się na rynku bez innego wsparcia?

- Sprawa okresowego przedłużenia wsparcia dla bloków węglowych, które w 2025 roku stracą wsparcie z rynku mocy wymaga uczciwej rozmowy z Brukselą, ale, żeby to było efektywne, to trzeba mieć propozycje.

W Ministerstwie Klimatu, a także w środowisku opozycyjnych posłów i ekspertów mówi się o takich propozycjach jak na przykład rezerwa systemowa węglowa, która mogłaby na jakiś czas objąć te bloki, które stracą wsparcie z rynku mocy w 2025 roku.

Chodzi o stworzenie rezerwy systemowej opartej na starszych elektrowniach węglowych po to, żeby nie przechodzić przez etap gazowy. Jednak pierwszym i podstawowym warunkiem podjęcia rozmów z Komisją Europejską jest uznanie, że Polska chce i zamierza uczestniczyć we wspólnej unijnej polityce energetycznej. Jeśli nie rozwiążemy problemu roku 2025, sytuacja będzie tragiczna.

Rok temu w Instytucie Obywatelskim opracowaliśmy raport, w którym ostrzegaliśmy przed rokiem 2025, ale ostrzegał też prezes Urzędu Regulacji Energii, czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jeśli nie zaradzimy wyzwaniom roku 2025 to staniemy przed perspektywą krachu energetycznego na dużą skalę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale potrzebne są pilne działania.

Jak "udało się" rządzącym doprowadzić do tak napiętej sytuacji w energetyce?

- Moim zdaniem politycy zaniedbali sektor energetyczny jednocześnie nie dopuszczając do niego prywatnych inwestycji i traktując jak własny folwark. Nie ma odważnego pomysłu na strategię energetyczną, na odejście od dominacji węgla w rozsądnym terminie i w bezpieczny sposób, a taka strategia jest potrzebna, bo w naszych realiach regulacyjnych i rynkowych paliwa kopalne się nie obronią.

W Polsce w przypadku energetyki była i jest prowadzona przez rządzących gra pozorów. Był tylko moment, kiedy sytuacja się poprawiła, a w mianowicie w latach 2010-2014. Zapadły wówczas trudne i kontrowersyjne, ale potrzebne, decyzje o budowie nowych bloków węglowych w Kozienicach, Jaworznie, czy Opolu, wprowadzono obligo giełdowe, giełdę gazu, zbudowano terminal LNG.

Później mieliśmy walkę z wiatrakami, Ostrołękę, spóźnione projekty gazowe, opóźnione morskie farmy wiatrowe, próby ingerencji w rynek i poza mikroinstalacjami PV, które też zahamowano, brak poważnej polityki odnośnie energetyki rozproszonej.

Doprowadziliśmy do krytycznej sytuacji w energetyce na własne życzenie. Nie jest to efekt działania „podstępnej Brukseli”, lecz dezynwoltury w działaniu państwa. Odcięliśmy tę branżę od kontaktu ze światem, niepotrzebnie przejęliśmy za wielkie pieniądze bezwartościowe, de facto, aktywa firm zagranicznych. Energetyczne spółki Skarbu Państwa zostały potraktowane jak śmietniczka, do której można wszystko wrzucić - pomoc dla górnictwa, samochód elektryczny, czy fabrykę autobusów. A nie ma darmowych obiadów i właśnie przychodzi nam płacić za nie rachunek.