Niesamowity miesiąc na rynku CO2. Falowanie i spadanie

Sierpień przyniósł bardzo dynamiczne zmiany na rynku uprawnień do emisji CO2. Najpierw ceny wzrosły do rekordowych 99,22 euro a tonę, by potem szybko spaść poniżej 80 euro - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Sierpień na rynku uprawnień przyniósł długo oczekiwane wybicie cen z granic kilkumiesięcznej konsolidacji wyznaczonej w przedziale ok. 75 - 90 euro.

Wybicie to nastąpiło górą, a ceny rosły przez 15 z 16 sesji giełdowych, aby osiągnąć wartości bliskie 98 euro. Na rynku futures ceny osiągnęły nawet nowe rekordowe poziomy (ponad 99 euro).

W drugiej połowie sierpnia okazało się, że było to tylko fałszywe wybicie, ponieważ ceny w zaledwie 2 dni ponownie znalazły się w obszarze konsolidacji i sierpień na rynku uprawnień zakończył się notowaniami poniżej 80 euro.

- Sierpień charakteryzował się wyjątkową zmiennością cen na rynku uprawnień do emisji. Do 19 sierpnia trwały nieustanne wzrosty – uprawnienia od dnia 28 lipca zyskały na wartości ok. 25 proc. osiągając poziom bliski 97,6 euro - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) z rynku CO2 za sierpień 2022 r.

Jak dodano, niesamowicie pod tym względem wyglądała statystyka notowań ostatnich 16 sesji, z których 15 (do dnia 19 sierpnia na rynku kasowym) zakończyło się wzrostami w stosunku do dnia poprzedniego.

Nowe historyczne rekordy - cena CO2 wzrosła do 99,22 euro za tonę

Na rynku kontraktów futures zanotowano nawet nowe historyczne rekordy – w dniu 19 sierpnia ceny uprawnień sięgnęły 99,22 euro (kontrakt z dostawą na grudzień 2022 r. – DEC22).

- Niewątpliwie techniczny sygnał do wzrostów dało mocne wybicie się cen w połowie sierpnia z kilkumiesięcznego obszaru konsolidacji wyznaczonej przedziałem 75-90 euro - analizuje KOBiZE.

Natomiast, jeżeli chodzi o czynniki fundamentalne, to cenom sprzyjały niższe wolumeny uprawnień sprzedawane na aukcjach, co roku ustalane w ten sposób z uwagi na okres wakacyjny (odbiło się to również na mniejszej liczbie uczestników aukcji) i relatywnie niskie wolumeny obrotu na rynku wtórnym. Analitycy rynkowi zwracają również uwagę, że uprawnienia rosły wraz z cenami energii, do czego przyczyniły się wysokie temperatury (większe zapotrzebowane na chłód) i niskie stany rzek odbijające się na produkcji energii z elektrowni jądrowych i węglowych.

Nieoczekiwanie dla wszystkich szybkie załamanie cen CO2. Powrót do przeszłości

- Nieoczekiwanie dla wszystkich w zaledwie dwa dni ceny uprawnień zaczęły się załamywać i spadły w dniu 23 sierpnia do poziomu poniżej 90 euro. Najprawdopodobniej była to szybka realizacja zysków po kilkunastu dniach wzrostów, dyskontowanie zbliżającej się recesji lub konieczność likwidacji pozycji na uprawnieniach, aby pokryć straty na innych rynkach, np. rynku energii, której ceny (po informacji, że gazociąg Nord Stream 1 będzie wyłączony z użytkowania) wzrosły o 25 proc. w jeden dzień - wskazuje KOBiZE.

Jak dodano, do 26 sierpnia poziom 90 euro był mocno broniony przez kupujących. Jednak w ostatnich dniach sierpnia ceny uprawnień zaczęły spadać i zakończyły miesiąc na poziomie poniżej 80 euro.

- Wcześniejsze wybicie cen uprawnień ponad poziom 90 euro i ich szybki powrót do obszaru konsolidacji 75-90 euro mogło być tzw. „pułapką na byka” (ang. „bull trap”). Takie zachowanie rynku oznacza najczęściej duże problemy i słabość strony podażowej - ocenia Ośrodek.

Dlatego też, jeżeli dolne wsparcie poziomu konsolidacji (75 euro) nie zostanie przełamane w kolejnych dniach, możliwe są dalsze spadki cen nawet do poziomów ok. 60 euro (do rozpiętości konsolidacji).

