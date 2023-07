Niesprawdzone inteligentne liczniki trafiają na polski rynek. Są obawy o bezpieczeństwo

W Polsce zamontowano już blisko 4 mln inteligentnych liczników energii elektrycznej. Pomimo tego wciąż nie mamy systemów dopuszczania tych urządzeń do rynku. To rodzi obawy o jakość dostarczanych liczników i cyberbezpieczeństwo.

Na koniec 2022 r. w Polsce było 15,7 mln odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Do końca 2023 r. dystrybutorzy energii będą musieli posiadać 15 proc. inteligentnych liczników w gospodarstwach domowych.

W 2022 r. weszło w życie tzw. rozporządzenie pomiarowe, regulujące minimalne wymagania, jakie inteligentny licznik powinien spełniać. Zdaniem przedstawicieli branży wymagania dla liczników są zdecydowanie niewystarczające.

Niezbędne jest uruchomienie krajowej procedury dopuszczeń liczników na rynek krajowy, ponieważ duże przetargi na dostawę inteligentnych liczników już się rozpoczęły.

Od kilku lat w Polsce operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) wymieniają starsze generacje liczników na liczniki inteligentne, pozwalające m.in. na zdalny odczyt. W całym kraju do tej pory zainstalowano blisko 4 mln takich urządzeń.

Tempo ich instalacji określa nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2021 r. Harmonogram instalacji inteligentnych liczników zakłada, że do końca 2023 r. dystrybutorzy energii będą musieli posiadać 15 proc. inteligentnych liczników u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Kilkanaście milionów liczników energii do wymiany

Do końca 2025 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 35 proc., a do końca 2027 r. do 65 proc. Na koniec 2028 r. już u 80 proc. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych mają być zainstalowane inteligentne liczniki. A do 4 lipca 2031 r. wszyscy odbiorcy będą mieli zainstalowane liczniki smart.

Dodatkowo do końca 2025 r. OSD mają zainstalować liczniki zdalnego odczytu na wszystkich stacjach elektroenergetycznych SN/nn. Szacuje się, że w Polsce jest blisko 260 tys. takich stacji.

Według danych URE na koniec 2022 r. w Polsce było 15,7 mln odbiorców energii w gospodarstwach domowych. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat wymienionych musi zostać jeszcze blisko 12 mln inteligentnych liczników.

To mogłaby być ogromna szansa dla lokalnych producentów, a co za tym idzie, impuls gospodarczy dla Polski (np. z tytułu podatków z działalności lokalnie działających producentów; miejsca pracy generowane mogłby być nie tylko bezpośrednio przez producentów liczników, ale także szeroką grupę ich kooperantów). Wybierając produkty chińskie, państwowe spółki wspierają de facto obcy kapitał z dużą stratą dla krajowej gospodarki.

- Poszczególni operatorzy systemów dystrybucyjnych już zaczynają masowo wymieniać liczniki energii. Mamy więc masowe przetargi, ale nie mamy systemów dopuszczania tych urządzeń do rynku. Powinno być odwrotnie: najpierw należy określić system dopuszczenia inteligentnych liczników do polskiego rynku, a dopiero potem zacząć ich wymianę - tłumaczy Jarosław Wojtulewicz, doradca zarządu firmy Apator ds. strategii.

Wymagania dotyczące inteligentnych liczników są, ale bardzo ogólne

W 2022 r. weszło rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu w sprawie systemu pomiarowego (tzw. rozporządzenie pomiarowe), regulujące minimalne funkcje, jakie inteligentny licznik powinien spełniać.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zwraca uwagę, że w rozporządzeniu zostały określone wymagania minimalne, które nie są na tyle precyzyjne, aby mogły być nazwane specyfikacją uzupełniającą (companion standard) dla Polski. Jest wręcz przeciwnie. Wymagania te umożliwiają kontynuowanie wdrożeń liczników smart w odrębnych i niekompatybilnych wzajemnie technologiach na obszarze każdego z 5 dużych OSD.

- Brak naszego krajowego standardu oznacza, że nie możemy liczyć na ułatwienia w ekspansji eksportowej dla polskich producentów - wskazuje Izba.

Zdaniem KIGEiT jeszcze poważniejszym problemem jest to, że brak ścisłej specyfikacji technicznej hamuje opracowanie i wdrożenie systemu i procedur dopuszczania na polski rynek liczników smart. W efekcie mamy do czynienia z bezprecedensowym otwarciem się polskiego rynku dla najtańszych niesprawdzonych i potencjalnie niebezpiecznych technologii, które mają być zainstalowane na infrastrukturze krytycznej - sieci nN. Tym samym ułatwiono dostęp do polskiego rynku firmom spoza Europy (głównie Azji), którym nie postawiono właściwie żadnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa (dzieje się to kosztem europejskich i polskich producentów oraz naszej krajowej gospodarki).

Niekompatybilne technologie bez wsparcia serwisowego w kraju

Nadal nie wiadomo, jaka instytucja lub firma miałaby w Polsce przeprowadzać niezbędne badania procedury zgodności, interoperacyjności w sieci i przede wszystkim testowania bezpieczeństwa cyfrowego.

W tej sytuacji liderzy rynku starają się we własnym zakresie stosować „najlepsze sektorowe praktyki”, podczas gdy pozostałe OSD dopiero je wypracowują.

- Tymczasem duże przetargi na inteligentne liczniki są już ogłaszane i rozstrzygane. Stwarza to poważne zagrożenie „utopionymi inwestycjami” w niekompatybilne technologie, na dodatek bez wsparcia serwisowego w kraju. Jeszcze większym zagrożeniem stają się liczniki, które w ogóle nie są weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego (np. moduły komunikacyjne „nieznanego pochodzenia”) - podkreśla KIGEiT.

Jak zaznacza, wojna na Ukrainie dobitnie pokazała, jak łatwo jest, wykorzystując technologie komunikacyjne, unieruchomić całe sektory przemysłowe czy dziesiątki farm wiatrowych. Może się zdarzyć, że w podobny sposób, z użyciem niezweryfikowanych liczników smart, udałoby się w przyszłości zatrzymać dostawy „prądu” dla milionów gospodarstw domowych.

Zdaniem Izby Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem UE, w którym nie ma żadnej certyfikowanej jednostki zajmującej się testowaniem, weryfikacją zgodności i sprawdzaniem sprzętu oraz firmware pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i interoperacyjności. Brakuje podmiotu, który odpowiadałby za podstawową weryfikację i audyty u potencjalnych dostawców dla setek milionów liczników wyposażonych w narzędzia pozwalające na zdalne „odcięcie” energii.

- Jesteśmy wystarczająco dużym rynkiem, żeby wymusić na dostawcach sprzętu laboratoryjne sprawdzenie liczników przed dopuszczeniem na rynek. W infrastrukturze krytycznej nie może być mowy o „zakupach w ciemno” - podkreśla Izba.

Cena jest najważniejsza, inne kryteria nie są brane pod uwagę

Masowy import liczników z Chin jest możliwy, ponieważ w ogłaszanych przez OSD przetargach głównym kryterium jest cena, w części przetargów stanowi ona nawet 100 proc. wagi oferty. W efekcie tego chińscy producenci, poprzez firmy zarejestrowane w UE, a także w Polsce, i przy dużej subwencji eksportu chińskiego rządu bez przeszkód wprowadzają swoje wyroby na nasz rynek.

- Dzieje się to w sytuacji, gdzie coraz częściej mówi się o cyberbezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, jak infrastruktura telekomunikacyjna - wskazuje Łukasz Zaworski, dyrektor ds. rozwoju produktu w Apatorze.

Istnieją obawy o bezpieczeństwo dostaw urządzeń telekomunikacyjnych i domniemanie, że chiński sprzęt może być wykorzystany do szpiegowania, a w krańcowych przypadkach nawet do sabotażu. Do takiego wniosku doszli Niemcy po głośnej aferze dotyczącej portu w Hamburgu, gdzie chińskie dźwigi kontenerowe zostały wyposażone w zaawansowane czujniki mogące zbierać wrażliwe dane, w tym dane o sprzęcie wojskowym.

Dlatego zdaniem przedstawicieli branży pilnym zadaniem jest uruchomienie krajowej procedury cyberbezpieczeństwa wszystkich urządzeń z komunikacją pracujących w infrastrukturze krytycznej, w tym inteligentnych liczników.