Nieumorzone emisje CO2 ciążą EC Będzin. Doszedł też problem z audytorem

EC Będzin S.A. w I półroczu 2023 odnotowała ponad 46 mln straty netto wobec ponad 112 mln zł straty netto rok wcześniej. Audytor nie wydał opinii o sprawozdaniach finansowych spółki za I półrocze 2023.

Grupa kapitałowa spółki EC Będzin S.A. w I półroczu 2023 osiągnęła blisko 168,4 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 46,7 mln zł straty netto. To głównie efekt strat Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., która ma problem z nieumorzonymi uprawnieniami do emisji CO2.

Biegły rewident nie wydał opinii z przeglądu sprawozdań finansowych, jednostkowego i skonsolidowanego EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 wskazując, że "przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione".

Zarząd EC Będzin S.A. uznał, że przyjęte założenie o kontynuacji działalności EC Będzin S.A. jest uzasadnione i ocenił m.in., iż założenie, że ewentualny brak możliwości kontynuacji działalności przez EC Będzin Sp. z o.o oznacza brak możliwości kontynuacji działalności grupy jest zbyt daleko idące.

Grupa kapitałowa spółki EC Będzin S.A. w I półroczu 2023 osiągnęła blisko 168,4 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 46,7 mln zł straty netto wobec 146,3 mln zł przychodów i 112,1 mln zł starty netto w I półroczu 2022.

Spółka dominująca grupy, tj. EC Będzin S.A. w I półroczu 2023 osiągnęła blisko 41,9 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 4,7 mln zł zysku netto wobec 0,3 mln zł przychodów i 5,3 mln zł starty netto w I półroczu 2022.

Nieumorzone uprawnienia do emisji CO2 mocno ciążą grupie EC Będzin

EC Będzin S.A. podała, że na stratę netto grupy wpłynął głównie wynik finansowy jej spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., na który w istotnym stopniu wpływa wycena zawiązanych rezerw na nieumorzone uprawnienia do emisji CO2 za 2020, 2021, 2022 rok oraz pierwsze półrocze 2023 roku.

Raport z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy EC Będzin za I półrocze 2023 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt zawiera odmowę sformułowania wniosków.

- Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi

Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. (...) Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z przeglądu na temat tego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego - podał audytor.

Podobne stanowisko audytor zamieścił w raporcie dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego EC Będzin S.A.

Biegły rewident w uzasadnieniu odmowy sformułowania wniosku o śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym EC Będzin S.A. wskazał, że główną pozycją aktywów EC Będzin S.A. jest 100 proc. udziałów w Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.

Audytor wskazał, że Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30.06.2023 prezentuje ujemne kapitały własne w wysokości (-) 441.627 tys. zł. oraz stratę netto za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 w wysokości (-) 42.187 tys. zł.

Zostało wszczęte postępowanie z urzędu w sprawie rozliczenia emisji CO2

Podał też, że 23 września 2021 roku spółka otrzymała od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niedokonanie rozliczenia w terminie wielkości emisji CO2 za rok 2020 okresu rozliczeniowego 2013-2020.

Audytor podał, że liczba uprawnień, które nie zostały umorzone to 514.571 i wskazał, że na spółce zależnej ciąży ryzyko nałożenia kar wynikających z art. 104 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w szacunkowej wartości 289 mln zł.

- Na dzień sporządzenia niniejszego raportu postępowanie administracyjne w tej sprawie nie zostało zakończone - podał audytor.

Stwierdził też, że Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. nie dokonała rozliczenia kolejnych 512.840 praw do emisji za 2021 rok oraz 426.833 praw za 2022 i wskazał, że szacunkowa wartość kary z tego tytułu wynosi odpowiednio 285 mln zł za 2021 rok oraz 221 mln zł za 2022 rok.

- Spółka zależna nie utworzyła w śródrocznym sprawozdaniu finansowym rezerw na potencjalne kary. Spółka zależna nie jest w stanie w najbliższym czasie wygenerować przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby jej na spłatę grożących jej kar oraz rozliczenia historycznie nieumorzonych praw do emisji CO2 - ocenił audytor.

Ponadto audytor napisał, że zważywszy na to, iż przychody EC Będzin S.A. w okresie 01.01.2023-30.06.2023, a tym samym wykazany zysk netto, pochodzą z transakcji sprzedaży węgla do Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., której zdolność do kontynuacji działalności jest - jego zdaniem - zagrożona przez sprawy opisane powyżej, nie był w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów w toku przeglądu, że spółka zależna będzie zdolna do kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości, a co za tym idzie - dalszego nabywania węgla od Spółki EC Będzin S.A.

- Tym samym Spółka EC Będzin S.A. może utracić jedyne źródło generowania przychodów oraz dodatnich przepływów pieniężnych - stwierdził audytor.

Prezes URE ma narzędzia, aby nałożyć na EC Będzin Sp. z o.o. obowiązek kontynuowania produkcji

Zarząd EC Będzin S.A. przedstawił swoje stanowisko do opinii audytora.

Podał, że przeprowadzone przez zarząd analizy, jak również pozyskane opinie ekspertów, wskazują, że sam fakt niewywiązania się przez Elektrociepłownię Będzin Sp. z o.o. ze zobowiązania niepieniężnego, jakim jest coroczny obowiązek umorzenia uprawień do emisji CO2, "mając na uwadze charakter prawny tego zobowiązania, pozostaje bez bezpośredniego wpływu na ryzyka płynnościowe, a tym samym na zdolność spółki zależnej i grupy kapitałowej do kontynuowania prowadzonej działalności".

- Okoliczność ta wpływa co prawda na wynik finansowy spółki zależnej, a w konsekwencji skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej, jednak pozostaje bezpośrednio irrelewantna z punktu widzenia możliwości kontynuacji działalności - czytamy w stanowisku zarządu EC Będzin S.A.

Odnosząc się do ryzyka nałożenia na Elektrociepłownię Będzin Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej, zarząd EC Będzin S.A. zaznaczył, że "zobowiązanie to ma charakter potencjalny i nieskonkretyzowany, do momentu wydania decyzji ostatecznej nie sposób zakładać terminu jego zapłaty, ani nie można w sposób pewny określić jego wysokości".

Podał też m.in., że obecnie toczy się postępowanie administracyjne przed organem I instancji, dotyczące kary za brak umorzenia wszystkich wymaganych uprawnień do emisji jedynie za rok 2020, "zaś z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa jego skutek nie jest jednoznacznie przesądzony".

Zarząd EC Będzin S.A. w swojej opinii stwierdził też, że rewident założył, iż "ewentualny brak możliwości kontynuacji działalności przez spółkę zależną powoduje niejako „z automatu” brak możliwości kontynuacji działalności przez EC Będzin S.A. i całą grupę kapitałową."

Założenie to w ocenie zarządu EC Będzin S.A. "jest jednak zbyt daleko idące".

- Należy bowiem zauważyć, iż z uwagi na charakter prowadzonej działalności, w przypadku zmaterializowania się ryzyk płynnościowych i utraty przez spółkę zależną zdolności kontynuowania działalności Prezes URE (...) ma narzędzia, aby nałożyć na spółkę zależną obowiązek kontynuowania produkcji pokrywając jednocześnie uzasadnione koszty produkcji ciepła i energii generowanej przez Elektrociepłownię Będzin sp. z o.o. - czytamy w stanowisku zarządu.

- W takim wypadku spółka zależna w dalszym ciągu będzie zobligowana do pozyskiwania na rynku paliwa w postaci węgla energetycznego i realizowania zawartych w tym zakresie z EC Będzin S.A. umów na dostawy tego surowca - czytamy dalej.

Podstawowymi produktami Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. są ciepło i energia elektryczna wytwarzane w kogeneracji. Spółka podaje, że ciepło dociera poprzez system magistral ciepłowniczych do odbiorców z Sosnowca, Będzina i Czeladzi. Dostawa ciepła odbywa się magistralami eksploatowanymi przez Tauron Ciepło.