Niewiedza obniża w Polsce akceptację dla energii z wiatru

Rząd od kilku miesięcy pracuje nad zmianą ustawy odległościowej, która od lat blokuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Plany zmian zostały ogłoszone w Polskim Ładzie jako fundament transformacji energetycznej kraju.

Wskazuje przy tym, że wyniki jasno pokazują, iż zwolennicy farmy wiatrowej to osoby, które opierają swoją opinię na wiedzy o korzyściach budżetowych dla gminy czy o czystej energii. Natomiast przeciwnicy zauważają, że budowa farmy wpłynie na zablokowanie możliwości budowy domów w okolicy oraz utratę wartości gruntów. To przekonanie nie wytrzymuje jednak zderzenia z rzeczywistością. Nie ma w Polsce gminy, w którym wycena gruntów po budowie farmy spadła.- Przykładem niech będzie Margonin, w którym, wybudowano największą farmę wiatrową w Polsce, a grunty podrożały kilkukrotnie. Podobnie z pozwoleniami na budowę - liberalizacja ustawy 10h, którą zapowiada rząd Mateusza Morawieckiego powinna wyeliminować ten problem zgłaszany przez mieszkańców - wyjaśnia wiceprezes Instytutu Staszica.Pomimo faktu, że zdecydowana większość respondentów wiedziała o istnieniu projektu wiatrowego, zaskakująco mało kto zdawał sobie sprawę z istotnych korzyści ekonomicznych dla gminy, jakie może przynieść jego budowa. Realizacja budowy farmy w gminie Laszki to wpływy do budżetu gminy na poziomie 1,5 mln złotych rocznie.Respondenci niezależnie od nastawienia pozytywnego lub negatywnego do budowy wskazali, że pieniądze te powinny być inwestowane między innymi: w szkołę, chodniki i oświetlenie, melioryzację i kanalizację oraz w działalność lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Badania zostały zrealizowane na terenie jednej gminy, jednak może to ukazywać szerszy kontekst problemu, z którym zarówno inwestorom, jak i samorządowcom przyjdzie się mierzyć.- Przykład Laszek pokazuje, że problem osadzony jest w dwóch obszarach - zaznacza Szymon Pieczyński, ekspert komunikacji inwestycji wiatrowych. - Z jednej strony mamy do czynienia z niską edukacją społeczeństwa w zakresie walorów energetyki wiatrowej oraz konieczności transformacji. Z drugiej strony zaskakujące jest, że wielu inwestorów nie prowadzi aktywnej komunikacji korzyści dla lokalnej społeczności płynących z budowy farmy wiatrowej, co potęguje strach wobec inwestycji i pozostawia pole do rozprzestrzeniania się mitów związanych z farmami wiatrowymi - dodaje.