Niewiele energii w Polskim Ładzie

Jednym z głównych wyzwań stojących przed polską gospodarką w najbliższych dekadach jest transformacja energetyczna. Co ciekawe, ogłoszony z pompą program rządu na najbliższe lata o energetyce mówi mało, a jeśli - to półgębkiem.

Programy wsparcia po liftingu

Nihil novi w energetyce

Więcej gazu

Transport bez spalin

Polski Ład ekologiczny

Polski Ład wspomina jedynie, że „dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli, będziemy dążyć do znacznego zmniejszania emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce”. Przy tej okazji pojawiają się też konkretniejsze deklaracje: „Usprawnimy program Czyste Powietrze: wprowadzimy możliwości składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy, zaprojektowany mechanizm prefinansowania inwestycji dla najuboższych”.Jak wiadomo jednak, diabeł zawsze tkwi w szczegółach, zatem dopóki nie poznamy konkretnych rozwiązań, trudno o ocenę, na ile skuteczne będzie to wsparcie (program wsparcia dla nabywców elektrycznych aut nie przyniósł przełomu).W odniesieniu do tego programu padają jednak i konkretniejsze deklaracje. Przykładowo, w odniesieniu do programu Czyste Powietrze, gdzie Ład zapowiada m.in. całkowite odejście od finansowania kotłów węglowych i wsparcie dla powszechnego zastosowania pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie.Zmianom ma ulec również program Mój Prąd, który w ostatnich latach przyczynił się do fotowoltaicznego boomu w Polsce. Według obecnych zapowiedzi ma on zostać poszerzony o m.in. ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu – aby wytwarzana energia elektryczna była jak najlepiej wykorzystywana w miejscu jej wytworzenia.Pojawia się również – skądinąd podnoszony od kilku lat – pomysł, by z programu (lub jakiejś jego odmiany) mogło korzystać również budownictwo wielorodzinne. Obecna formuła programu kierowana jest do właścicieli domków.A co jeśli chodzi o "dużą" energetykę? Tu nie ma niespodzianek, ani nawet nowych elementów. Polski Ład wspomina jedynie o zapowiadanych i będących we wstępnej fazie realizacji programach, takich jak budowa morskich farm wiatrowych czy elektrowni atomowej."Po wybraniu bezpiecznego i zaawansowanego technologicznie partnera rozpoczniemy przygotowania do inwestycji w elektrownię jądrową. Z jednej strony podniesie ona naszą suwerenność energetyczną, zapewni nieemisyjną energię, przez co zbliży nas do neutralności klimatycznej, a z drugiej wygeneruje liczne miejsca pracy" – zapowiada rząd w swoim dokumencie.Nie są również niespodzianką deklaracje dotyczące rozwoju technologii wodorowych. "W 2021 r. planujemy przyjęcie strategii obejmującej rozwój pełnego łańcucha wartości polskiej gospodarki wodorowej. Począwszy od elektrolizerów, które zamieniają energię w wodór, przez ogniwa i technologie magazynowania, do wykorzystania wodoru w produkcji energii i zazieleniania sektorów transportu, ciepłownictwa lub hutnictwa" – czytamy w Polskim Ładzie.Polski Ład zapowiada również gazyfikację wsi. Obecnie w Polsce jest 1666 zgazyfikowanych gmin, w tym 300 tylko przygranicznie. Na gazyfikację czeka 1111 gmin. Jak czytamy w Polskim Ładzie, w ramach Rządowego Programu Gazyfikacji Wyspowej instalacje gazu typu LNG dostarczą paliwo do tych lokalizacji, do których nie dotarła jeszcze gazyfikacja sieciowa.Brzmi dobrze, tyle że przyspieszenie gazyfikacji premier zapowiadał już w 2018 roku (ówczesny program miał objąć 300 gmin), a gazyfikacja wyspowa miała być jednym z elementów realizacji tych zamierzeń. Tu zatem też nie możemy mówić o zmianie jakościowej, a raczej – o ile deklaracje ze strategicznego dokumentu znajdą odzwierciedlenie w aktach wykonawczych różnego rzędu – ilościowej.Rząd nie porzuca również elektromobilności. "Wdrożymy dodatkowe wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych, i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania, oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych" – zapowiada dokument.Przy tej okazji pojawia się jedna z niewielu liczb w dotyczącym kwestii energetycznych rozdziale. Jak czytamy w Polskim Ładzie (a i parę tygodni wcześniej premier Mateusz Morawiecki o takich liczbach wspominał), „uniezależnienie się od importu ropy i gazu pozwoli zachować ponad 74 mld zł wydawane na to przez polskie firmy”.Rzecz dość dyskusyjna z kilku powodów. Po pierwsze – wiele zależy od światowych cen gazu i ropy na rynkach, a te bywają bardzo zmienne w ostatnich latach. Gdy ropa będzie tańsza, mniej „oszczędzimy” na tym, że jej nie kupimy.Po drugie – dotychczasowe tempo rozwoju elektromobilności nie uprawnia do mocnego stawiania tezy, że zapotrzebowanie na ropę w Polsce znacząco spadnie w perspektywie najbliższej dekady.Po trzecie wreszcie – postawienie na gaz jako paliwo przejściowe (Ostrołęka, Dolna Odra, ale i wspomniana wyżej gazyfikacja wyspowa), wskazuje raczej na wzrost zapotrzebowania na gaz (nawet przy uwzględnieniu złóż PGNiG na szelfie norweskim).Na pewno na plus można zapisać deklaracje niejako okołoenergetyczne – dotyczące np. certyfikatów energetycznych dla budynków czy zwiększenie ilości zieleni w miastach. Wypada takie nieco bardziej holistyczne podejście pochwalić.Nie zmienia to jednak faktu, że Polski Ład – dokument reklamowany wcześniej jako kontynuacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – prześlizguje się po jednej z zasadniczych kwestii. Stoi niejako obok takich dokumentów, jak "Polityka energetyczna państwa 2040" i trudno powiedzieć, na ile jest z nimi spójny.Przy poziomie ogólności, na jakim jest Polski Ład sformułowany, trudno ocenić, w jaki sposób jego realizacja ułatwi transformację energetyczną – ta na dziś to miks potwierdzenia wcześniejszych deklaracji (atom, offshore) i mało konkretne zapowiedzi nowych programów. W zasadzie można się jedynie zorientować, jakiego tematu będą dotyczyły, a nie, w którym kierunku pójdą rozwiązania. Polski Ład energetycznym gamechangerem – przynajmniej w obecnej formie – z pewnością nie jest.