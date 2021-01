Niewykorzystany energetyczny potencjał odpadów i biogazu z wysypisk

W 2019 r. w Polsce 43 proc. odpadów komunalnych zostało poddanych składowaniu, a tylko 21,5 proc. przekształceniu termicznemu z odzyskiem energii. Zdaniem ekspertów w Polsce istnieją duże rezerwy w termicznym przekształcaniu odpadów oraz produkcji biogazu na wysypiskach.

Racjonalność przede wszystkim

Biogaz kolejną szansą





Czy Polska powinna zatem traktować odpady, jako problem, który zamiata się pod dywan? Oczywiście, że nie. Zmiana podejścia do odpadów, a przede wszystkim efektywne ich wykorzystanie, to szansa na rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów oraz korzyści wynikające z ograniczenia wykorzystywania paliw kopalnych – w tym węgla. Do tego potrzebne są jednak także odpowiednie uwarunkowania prawne.



Jednym z zadań koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski", której inicjatorem jest firma Fortum, ma być wypracowanie takich właśnie rozwiązań prawnych i systemowych, które stworzą jak najlepsze warunki do realizacji założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego i efektywniejszego wykorzystania odpadów do produkcji energii.



Czytaj także: Fortum może odejść z polskiego rynku energii i gazu - Na około 270 składowisk odpadów komunalnych w Polsce funkcjonuje jedynie 25 instalacji z odzyskiem energii cieplnej i 68 z odzyskiem energii elektrycznej. Wykorzystanie lokalnych zasobów gazu wysypiskowego, osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych byłoby idealnym rozwiązaniem wpisującym się w GOZ. To rozwiązanie z powodzeniem jest stosowane na przykład w Szwecji, gdzie biogaz zostaje uszlachetniony do parametrów gazu ziemnego, a cały proces wspierany jest przez władze zwolnieniami z podatków - mówi dr Maciej Sołtysik z Instytutu Prognoz i Analiz, współautor Raportu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania".Czy Polska powinna zatem traktować odpady, jako problem, który zamiata się pod dywan? Oczywiście, że nie. Zmiana podejścia do odpadów, a przede wszystkim efektywne ich wykorzystanie, to szansa na rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów oraz korzyści wynikające z ograniczenia wykorzystywania paliw kopalnych – w tym węgla. Do tego potrzebne są jednak także odpowiednie uwarunkowania prawne.Jednym z zadań koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski", której inicjatorem jest firma Fortum, ma być wypracowanie takich właśnie rozwiązań prawnych i systemowych, które stworzą jak najlepsze warunki do realizacji założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego i efektywniejszego wykorzystania odpadów do produkcji energii.

Jak wyjaśnia, normy emisji dla RDF są tak restrykcyjne, że węgiel brunatny przekracza je sześciokrotnie. RDF to zatem także paliwo dużo bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto RDF to paliwo lokalne, a jego dostępność jest związana z codziennym funkcjonowaniem ludzi, a nie konkretnymi miejscami na mapie. Oznacza to niskie koszty transportu i ogromne korzyści środowiskowe dla mieszkańców.- Musimy racjonalnie wykorzystywać zasoby. Konieczne jest też ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które podobnie jak materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce możliwie jak najdłużej. Zminimalizowane powinno być też wytwarzanie odpadów. Są to podstawowe założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), której główny celem jest odejście od postawy „wykorzystać i wyrzucić", na rzecz bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów - tłumaczy we wstępie do raportu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.Przykład wielopaliwowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu pokazuje, że taka zmiana podejścia do zasobów i odpadów jest możliwa. Zastąpiła ona przestarzałe elektrociepłownie węglowe w Zabrzu i Bytomiu.RDF może w niej stanowić nawet 50 proc. miksu paliwowego. Inwestycja ta znacząco wpłynęła na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji. Eksperci Fortum szacują, że emisja pyłów spadnie ponad 11-krotnie, dwutlenku siarki ponad 7-krotnie, a tlenków azotu blisko trzykrotnie – w porównaniu do emisji z wyłączonych elektrociepłowni.Metan, powstający w sposób naturalny w szeregu procesów związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, rolniczych oraz osadów ściekowych, jest jednym z gazów cieplarnianych. Jednak biorąc pod uwagę założenia GOZ powinien być również brany pod uwagę, jako efektywne i lokalne źródło energii. Jednak aby tak się stało, wymagane są spore nakłady inwestycyjne.