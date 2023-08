Niskoemisyjne kotły rozpoczęły pracę w nowej elektrociepłowni

Cztery niskoemisyjne kotły szczytowo-rezerwowe uruchomiono w ramach planu rozruchu instalacji w nowo budowanej elektrociepłowni gazowej w Siechnicach – informuje należąca do PGE Energia Ciepła spółka Kogeneracja.

Jednostka rozpocznie pracę w 2024 r., będzie zasilana gazem ziemnym, czego efektem będzie obniżenie emisji CO2 622 tysiące ton, czyli o ponad 60 procent. Oszczędność energii pierwotnej wyniesie niemal 600 tysięcy MWh rocznie.

Jak podano w komunikacie, nowa, niskoemisyjna, przyjazna dla środowiska inwestycja będzie się składała z bloku gazowo-parowego oraz z czterech kotłów szczytowo-rezerwowych (KSR) i zastąpi studwudziestoletni zakład zasilany węglem.

„Uruchomienie kotłów szczytowo-rezerwowych to kolejny ważny etap prac realizowanych w ramach tej kluczowej dla wrocławskiego rynku ciepła inwestycji. Budowa nowej jednostki produkcyjnej w Siechnicach wpisuje się w proces dekarbonizacji realizowany w spółkach Grupy PGE i znacznie przyczyni się do planowanego przez Kogenerację do 2026 roku obniżenia poziomu emisji CO2 o 15%" - wskazuje prezes Kogeneracji Dominik Wadecki.

Kotły szczytowo-rezerwowe mają za zadanie dostarczać ciepło w szczycie zapotrzebowania na nie, praca bloku gazowo-parowego nie wystarcza. Kotły te wykorzystywane są też jako rezerwa w momencie awarii podstawowych urządzeń produkcyjnych.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.