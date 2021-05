Northvolt na fali: szybki wzrost, by nadążyć za rynkiem

Pomorze ma największy potencjał w zakresie energii odnawialnej i zamierza z tego skorzystać. Pomocne mogą być takie inwestycje, jak fabryka magazynów energii firmy Northvolt, która w drugiej połowie przyszłego roku ma zacząć produkcję w Gdańsku. W planach jest także m.in. rozwój transportu opartego o wodór.

Zielone plany Pomorza

Na fali inwestycji

Czytaj także: Hydro i Northvolt rozpoczęły budowę wspólnego zakładu recyklingu - Ważne w naszej działalności jest, że w ramach Northvolt tworzymy zamknięty obieg, polegający na produkcji ogniw w Szwecji, które następnie wykorzystujemy przy budowie systemów bateryjnych w Polsce. Zużyte lub uszkodzone moduły bateryjne będą poddawane recyklingowi w zakładzie w Szwecji, a odzyskany materiał wykorzystamy przy produkcji ogniw. Do 2030 roku chcielibyśmy, aby 50 proc. wykorzystywanego materiału pochodziło właśnie z recyklingu - powiedział Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Poland.Obecność zakładu wytwarzającego nowoczesne systemy magazynowania energii dla Pomorza jest ważna także ze względu na rosnącą pozycję OZE w bilansie energetycznym regionu. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, powiedział podczas debaty, że obecnie połowa energii wytwarzanej w regionie pochodzi z generacji wiatrowej i ten segment energetyki nadal będzie się w regionie szybko rozwijał, a wraz z nim przemysł związany z obsługą farm wiatrowych, więc magazynowanie energii także ma duże znaczenie.- 37 proc. środków europejskich jest przeznaczona na Zielony Ład, w tym termomodernizację, odnawialne źródła energii (OZE), przejście na elektromobilność. Na Pomorzu chcemy być liderem w zakresie OZE i już teraz połowa wykorzystywanej energii pochodzi właśnie z tych źródeł. Stawiamy na farmy wiatrowe i przemysł związany z energetyką wiatrową. Chcemy również skupić się na transporcie szynowym o napędzie elektrycznym - mówił Mieczysław Struk.Czytaj także: Northvolt i Scania wchodzą w produkcję stali z wodoru W ramach rozwoju „zielonego” transportu, region myśli także o rozwoju kolei wykorzystującej wodór. Tego typu składy mogą zostać wprowadzone przede wszystkim na liniach przebiegających przez szczególnie wrażliwe ze względów środowiskowych miejsca, np. przez Półwysep Helski.Budowa nowego zakładu w Gdańsku to jeden z elementów szerokiego programu inwestycyjnego Northvolt, mającego pozwolić firmie na zaspokojenie dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na baterie, generowanego zarówno przez elektromobilność, jak i transformację energetyki w stronę OZE.- Na północy Szwecji chcemy wykorzystać energię wodną i budujemy obiekt, w którym będzie można wytwarzać baterie o pojemności 16 GWh rocznie, ale naszym celem jest zwiększenie tych mocy do nawet 60 GWh do roku 2025. W zakłady te już zainwestowaliśmy 2 mld dolarów, ale myślimy o tym, żeby dołożyć kolejne 2,5-3 mld dolarów. Zbudujemy kolejne dwa zakłady, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy gdzie - powiedział Peter Carlsson.Northvolt zatrudnia ponad 1100 pracowników 76 różnych narodowości w swoich lokalizacjach w Szwecji, Niemczech i Polsce. Do partnerów biznesowych i klientów szwedzkiej firmy należą m.in. ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vatenfall, Vestas i Volkswagen Group.