Norwedzy zbadali warunki na Bałtyku dla swojej farmy wiatrowej

Equinor i Polenergia zakończyły badania wietrzności i natężenia fal na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przekazała w komunikacie prasowym Anna Wieczerzak-Krusińska ze spółki Equinor, trwające ponad rok badania pozwolą określić przewidywaną produkcję energii z farmy wiatrowej, a także stworzyć jej projekt "od fundamentów po łopaty".

Ważny krok w realizacji morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I

"Badania wiatru i natężenia fal stanowią istotny wkład w przygotowywany raport oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie którego zostanie przygotowany wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to dokument niezbędny do udziału w aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej" - wyjaśniła.

"Badania wietrzności to ważny krok w realizacji morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I, która jest najbardziej zaawansowanym projektem drugiej fazy rozwoju sektora offshore wind w Polsce. Naszym celem jest przygotowanie projektu do udziału w aukcji planowanej na 2025 rok. Od powodzenia tej aukcji zależy ciągłość realizacji projektów farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie tempo transformacji energetycznej w Polsce (…)" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Equinor w Polsce Michał Kołodziejczyk.

W informacji wskazano, że dane zbierano przez ponad 12 miesięcy na obszarze morskiej farmy Bałtyk I, oddalonej o 81 km od linii brzegowej.

"LiDAR (urządzenie wykorzystywane do pomiarów - PAP) umożliwia dokładny pomiar prędkości wiatru, co jest kluczowe dla określenia produkcji energii w danej lokalizacji. Urządzenie mierzy również wysokość i długość fal, kierunek prądów morskich oraz temperaturę. Zastosowanie tej metody jest alternatywą dla tradycyjnych pomiarów metoceanicznych prowadzonych za pomocą masztów pomiarowych" - wyjaśnia Anna Wieczerzak-Krusińska.

"Badania wietrzności przeprowadziła międzynarodowa firma RPS posiadająca doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć na całym świecie. Całość prac była ściśle monitorowana przez ekspertów z zakresu meteorologii i oceanografii z RPS oraz Equinor w celu zapewnienia wysokiej jakości i spójności danych. Podwykonawcami odpowiedzialnymi za umieszczenie urządzeń na morzu oraz ich zholowanie do portu po zakończeniu kampanii były polskie firmy - MEWO oraz Fairplay Towage Polska" - informuje w komunikacie Anna Wieczerzak-Krusińska.

Wspólne trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego

W komunikacie podkreślono, że Equinor i Polenergia wspólnie rozwijają trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

"Ich łączna moc sięgnie 3 GW. Oznacza to, że farmy będą w stanie wyprodukować energię wystarczającą do zasilenia ponad 4 milionów polskich gospodarstw domowych. Według harmonogramu Bałtyk I, którego moc sięga 1,56 GW, zostanie uruchomiony w 2029 r. Dwa lata wcześniej produkcję energii rozpoczną morskie farmy Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1,44 GW. Projekty Bałtyk realizowane przez Equinor i Polenergię są istotną częścią transformacji polskiej energetyki, zakładającej do 2040 roku budowę morskich elektrowni o łącznej mocy blisko 11 GW w polskiej części Bałtyku" - wskazano.