Novavis Group na przychodach z umów na fotowoltaikę

Novavis Group w I kwartale 2023 r. na poziomie skonsolidowanym osiągnęła blisko 4,9 mln zł przychodów i prawie 3,5 mln zł zysku netto wobec 0,7 mln zł przychodów i około 0,7 mln zł straty netto rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów są umowy z Iberdrola Renewables Polska.

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym Novavis Group w I kwartale 2023 na poziomie skonsolidowanym osiągnęła blisko 4,9 mln zł przychodów i prawie 3,5 mln zł zysku netto wobec 0,7 mln zł przychodów i około 0,7 mln zł straty netto rok wcześniej.

Spółka podała, że głównym źródłem przychodów są długoterminowe umowy obejmujące rozwój projektów fotowoltaicznych zawarte z Iberdrola Renewables Polska.

Zgodnie z tą umową, jak wyjaśniono, Iberdrola wypłaca na rzecz Novavis Group zaliczki na poczet nabycia udziałów konkretnych spółek celowych realizujących projekty fotowoltaiczne. Zaliczki są wypłacane po realizacji konkretnych kamieni milowych.

Novavis Group w związku z zawartą z Iberdrola Renewables Polska umową deweloperską ustanowiła zastaw na udziałach spółek celowych.

Zobowiązania grupy Novavis Group na 31 marca 2023 r. wynosiły około 17,2 mln zł wobec prawie 13,1 mln zł na koniec roku 2022.

Główną pozycją w zobowiązaniach są środki otrzymane od Iberdrola Renewables Polska tytułem zaliczek na poczet nabycia udziałów konkretnych spółek celowych realizujących projekty fotowoltaiczne.

Do dnia publikacji sprawozdania za I kwartał 2023 Novavis Group otrzymała zaliczkowe płatności wynikające z realizacji umowy z Iberdrola Renewables Polska w łącznej kwocie 3,3 mln euro (rok 2022 i 2023), a do końca roku 2023 wypłaty te powinny osiągnąć, jak podano w raporcie, kwotę od 7,5 mln euro do 10 mln euro.

Jednocześnie spółka na podobne kwoty obciążyła fakturami spółki zależne realizujące wybrane projekty fotowoltaiczne zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami o świadczenie usług w procesie deweloperskim.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę, na dzień 30 maja 2023 największym akcjonariuszem firmy była Marshall Nordic Ltd. z udziałem 51,69 proc. głosów na wlanym zgromadzeniu.