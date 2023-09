Nowa elektrociepłownia gazowa ma już akumulator ciepła

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zakończył w Siechnicach pod Wrocławiem montaż mechaniczny akumulatora ciepła, stawianego w ramach budowy elektrociepłowni gazowej EC Czechnica-2, która ma rozpocząć pracę w 2024 roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (Kogeneracja), należący do PGE Energia Ciepła z grupy PGE buduje elektrociepłownię EC Czechnica-2 w Siechnicach pod Wrocławiem, która będzie zasilana gazem.

Kogeneracja podała, że w ramach inwestycji zakończono montaż mechaniczny ważnego elementu przyszłej infrastruktury produkcyjnej, a mianowicie akumulatora ciepła.

Akumulator ciepła ma kształt walca o średnicy 24 metrów. Zbudowany ze stali, wysoki na 34 metry - pomieści 13 mln litrów wody. Temperatura wody gromadzonej w akumulatorze wynosić będzie około 98˚C.

Akumulator będzie gromadził ciepło, gdy zapotrzebowanie na nie będzie mniejsze niż bieżąca produkcja, a oddawać będzie ciepło w sytuacji odwrotnej.

Pojemność cieplna akumulatora wyniesie blisko 700 MWh, co odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez siechnicką elektrociepłownię w okresie letnim.

- Akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, przez co ogranicza ilość spalanego paliwa i tym samym poprawia efektywność funkcjonowania elektrociepłowni, a w konsekwencji ogranicza także jej emisyjność. Dodatkowo, istotnie poprawia bezpieczeństwo dostaw ciepła - w sytuacjach awaryjnych może on zastąpić urządzenie wytwórcze o mocy nawet do 100 MWt - wyjaśnia Dominik Wadecki, prezes zarządu Kogeneracji, cytowany w komunikacie.

EC Czechnica-2 będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła, a ma rozpocząć pracę w 2024 roku.

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem zastąpi elektrociepłownię węglową Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt, a moc elektryczna 179 MWe.

Głównym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie Polimex Mostostal (lider) oraz Polimex Energetyka.