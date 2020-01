Nowa elektrownia węglowa zaognia spór klimatyczny w Niemczech

Planowane otwarcie elektrowni węglowej Datteln-4 firmy Uniper na nowo zaogniło spór między aktywistami klimatycznymi, a dostawcami energii w Niemczech. Berlin pracuje nad zatwierdzeniem planu rezygnacji z węgla do 2038 r. - podała w poniedziałek agencja Bloomberga.

Firma zapewnia, że nowa placówka emitować będzie dużo mniej gazów cieplarnianych w porównaniu ze starszymi, planowanymi do zamknięcia elektrowniami węglowymi. Datteln-4 ma jednak funkcjonować blisko dwie dekady - aż do proponowanej całkowitej rezygnacji Niemiec z węgla do 2038 r. Obecnie spółka potrzebuje rządowej zgody na otwarcie elektrowni.

Aktywiści klimatyczni mają zaś przygotowywać się do zakłócenia procesu zatwierdzenia placówki. Nazywana przez Bloomberga niemiecką Gretą Thunburg dwudziestotrzyletnia Luisa Neubauer wezwała międzynarodowy ruch Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (ang. Fridays for Future) do działań skierowanych przeciw otwarciu elektrowni i wystosowania do władz kraju żądań jej zamknięcia.

Zbadać sprawę Datteln-4 ma także niemiecka Partia Zielonych. "Nie może być tak, że niemiecki plan rezygnacji z węgla będzie podkreślony otwarciem jednej z największych elektrowni węglowych w Europie" - podkreślił w oświadczeniu dla agencji polityk Zielonych Oliver Krischer.

Otwarcie wartej 1,5 mld euro placówki Datteln-4 przez defekty budowalne opóźnione zostało już dziewięć lat. Elektrownia nieopodal Dortmundu, w zachodniej części kraju, ma dodać do sieci ok. 1,1 gigawata energii. Planowo otwarcie ma się odbyć w czerwcu 2020 r.

Jak podała w zeszłym tygodniu niemiecka gazeta "Rheinische Post", Uniper ma być gotowy do zamknięcia lub przekształcenia na gaz wszystkich swoich pozostałych elektrowni węglowych w zamian za rządowe pozwolenie na otwarcie Datteln-4.

Kraj planuje odejście od węgla, ale nadal polega na nim przy wytwarzaniu ok. jednej trzeciej energii elektrycznej - przypomina Bloomberg. Kanclerz Angela Merkel próbuje obecnie osiągnąć konsensus dotyczący rezygnacji z węgla do 2038 r.

15 stycznia w Berlinie przedstawiciele rządu po raz kolejny spotkają się z dyrektorami firm energetycznych, by negocjować rekompensaty za odejście od elektrowni węglowych. W 2019 r. rząd Niemiec zatwierdził 40 mld euro rekompensaty dla czterech głównych regionów węglowych w kraju, by amortyzować strukturalny wpływ zamykania elektrowni węglowych.