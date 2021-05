Nowa elektryfikacja Polski. Tego zabrakło w Krajowym Planie Odbudowy

Z wielu powodów nie jesteśmy w stanie utrzymać konwencjonalnej energetyki. Poza kilkoma blokami, które zostały oddane do użytku w ostatnich latach, pozostała flota jest przestarzała, technicznie nie da się jej odnowić lub byłoby to bardzo kosztowne. Musimy zainwestować w nowe źródła energii. Inwestowanie w konwencjonalne źródła się po prostu nie opłaca - uważa Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

Biznes rozumie

Z kolei Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, pytany o KPO, wskazuje, że w części dotyczącej transportu zauważa wiele plusów.- Przewidziano w nim bardzo duże dofinansowanie do budowy i rozbudowy flot transportu drogowego. W znacznej części ma być to transport elektryczny. To, czego nie rozumiem w tych zapisach, to przewidziane dofinansowanie do transportu gazowego. Dla mnie zabobonem jest mówienie, że jest to transport ekologiczny. Badania pokazują, że emisja z silników gazowych jest co najmniej porównywalna, jeśli nie większa jak z silników diesla. Nie rozumiem też dofinansowania do budowy Centralnego Portu Lotniczego. Transport lotniczy jest najbardziej emisyjnym z transportów. Liczę, że Komisja Europejska się na to nie zgodzi - komentuje Korolec.Eksperci podkreślają, że biznes, który jeszcze kilka lat temu uważał kwestie śladu węglowego za „wydziwianie ekologów”, dziś już zrozumiał, że ten element staje się kluczowym w rozwoju firm.- Obserwujemy, że polski średni biznes zaczyna zauważać konieczność zmiany. Jest dostawcą produktów dla międzynarodowych koncernów produkcyjnych czy też dla międzynarodowych sieci handlowych a te firmy wymagają pokazania ślady węglowego - komentuje szef WWF Polska.Dodaje, że w tej kwestii brakuje mu większego zaangażowania ze strony rządu, który w pozytywnych przekazach powinien przekonywać przedsiębiorców i duże spółki skarbu państwa, że one też muszą wejść w zmianę.- To nie jest tak, że duża grupa energetyczna musi do końca życia produkować prąd z węgla. Może w inny sposób zapewnić dostęp do energii, na przykład łącząc mikroinstalacje na dachach domów w danej gminie i stawiając tam mały magazyn energii. Rolnicy powinni otrzymać niezbędne wsparcie, by inwestować w nowe proekologiczne technologie - uważa szef WWF. - Zadaniem rządu powinno być uświadamianie konieczności zmian i pokazywanie nowych możliwości - dodaje Mirosław Proppé.Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki podaje z kolei przykład Szwecji, gdzie niedawno otwarto hutę, w której zamiast koksu używa się wodoru wytwarzanego za pomocą energii odnawialnej. - Cała produkcja będzie kierowana do Volkswagena, który z wytworzonych w Szwecji blach będzie budował samochody elektryczne - opowiada Korolec.Jak dodaje, już dziś musimy myśleć, jak budować polską gospodarkę tak, by mogła konkurować na zielonych rynkach.* * *EEC Online to jedno z wydarzeń poprzedzających zaplanowany na 20-22 września br. Europejski Kongres Gospodarczy w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Odbędzie się on w formule hybrydowej: stacjonarnie i online. Zapraszamy! Dowiedz się więcej