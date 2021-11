Nowa hala na 30 rocznicę obecności Danfossa w Polsce

Firma Danfoss w 2021 r. obchodzi 30 rocznicę działalności w Polsce. Obecnie Danfoss Poland to dwa zakłady produkcyjne, 1470 pracowników, a także prawie 2,5 mln produktów sprzedawanych rocznie.

Nowa hala na jubileusz

Mniej plastiku

Rok 2021 to nie tylko 30. rocznica działalności Danfossa na polskim rynku, ale również uruchomienie trzeciej hali produkcyjnej w kampusie w Grodzisku Mazowieckim, na której produkowane są rozwiązania zwiększające efektywność oraz energooszczędność różnych systemów przemysłowych, np. chłodniczych w przemyśle spożywczym.Do końca roku uruchomione zostaną również produkcje komponentów wspomagających ograniczenie zużycia wody (zawory elektromagnetyczne). Wraz z otwarciem nowej hali w Grodzisku kampus ten stał się trzecim co do wielkości w Europie na globalnej mapie Danfossa.W roku 2019 firma zaangażowała się wspólnie ze wszystkimi pracownikami w akcję Less Plastic – jej efekt to 9 ton plastiku mniej rocznie w samych tylko zakładach w Polsce. Działania polskiej spółki zainspirowały pozostałe organizacje w grupie i wkrótce projekt stał się przedsięwzięciem globalnym.Dodatkowo, grupa zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisji CO2 wszystkich działań biznesowych zaplanowano do 2030 roku.- Mamy pełną świadomość, że powyższe dokonania nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. Pracujemy w najlepszym, bo zielonym biznesie. Wobec alarmujących informacji na temat stanu naszego klimatu możemy czuć się lepiej, wiedząc, że mamy wpływ i możemy dołożyć swoją cegiełkę do spowolnienia globalnego ocieplenia - mówi Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland,