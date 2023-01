Nowa linia wysokiego napięcia w Zagłębiu Miedziowym. Będzie więcej odbiorców, mniej awarii

Nowa linia wysokiego napięcia (110 KV) powstaje w Głogowie. Połączy ona dwie stacje wysokiego napięcia. Poprawi to bezpieczeństwo energetyczne miasta, jak również obiektów największego odbiorcy w regionie - KGHM.

Zakończenie prac planowane jest jeszcze w styczniu 2023 roku.

Podziemne połączenie kablowe dwóch stacji jest długie na 2,7 km.

Inwestycja TAURONA umożliwi w przyszłości przyłączenie nowych mocy wytwórczych OZE.

- Głogów zasilany jest z trzech stacji elektroenergetycznych 110/20 kV. Dwie z nich TAURON łączy podziemną linią wysokiego napięcia, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne odbiorców, pewność i możliwości swobodnego zasilania miasta i obiektów kluczowego na tym terenie klienta. Głogów to jedno z najstarszych miast w Polsce i ważny węzeł komunikacyjny, dlatego budowa podziemnej linii stanowiła duże wyzwanie technologiczne – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki TAURON Dystrybucja.

Linia musiała przekroczyć tory kolejowe na międzynarodowej trasie, drogę krajową nr 12 oraz przejść w pobliżu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Więcej możliwości przyłączeń nowych odbiorców

Budowa nowej linii wysokiego napięcia pozwoli na poprawę zdolności przesyłowych sieci i wpłynie na zwiększenie możliwości przyłączenia nowych odbiorców.

Linia kablowa nie jest narażona na skutki zjawisk atmosferycznych – oblodzeń, wichur, intensywnych opadów śniegu, co przełoży się na ograniczenie liczby awarii. Jednocześnie zastosowana technologia i przebieg uzgodnionej trasy linii nie koliduje z obecnym i przyszłym zagospodarowaniem terenu. Nowe połączenie to także większe możliwości przełączeń, co ułatwi energetykom prace eksploatacyjne na sieci energetycznej.

Trudne zadanie technologiczne wynikające z zabytkowej zabudowy

- Ze względu na trudne warunki terenowe ponad 1240 m trasy linii kablowej oraz światłowodowej zostały wykonane metodą przewiertów sterowanych. Z tego najtrudniejszy odcinek to 140 m pod Placem Jana Pawła II przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. W tym miejscu podczas wykonania przewiertu sterowanego maszyna natrafiała na powojenny złom i gruz, przez co wykonawca utracił sondę. Przewiert musieliśmy zaczynać od nowa – opowiada Vladyslav Chaika, kierownik budowy z PBE Elbud Warszawa.

Trudne było również przebicie się pod torami linii kolejowej 273, głównie ze względu na dużą różnicę wysokości terenu na krótkim odcinku. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac ze służbami kolejowymi trwało około 6 miesięcy, choć same prace pod torami – tylko trzy dni.

- Inwestycja została zaplanowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a więc jeden podmiot realizował jej wszystkie etapy. Finalnie powstało podziemne połączenie kablowe o długości 2,7 km, łączące dwie stacje wysokiego napięcia oraz zrealizowana została budowa dwóch pól 110kV w obu stacjach. Pola zostały wybudowane w różnych technologiach, co jest dla nas nowym rozwiązaniem. Przecieramy w tym zakresie szlaki i w przypadku konieczności rozbudowy, czy przebudowy kolejnych obiektów będzie można to rozwiązanie ponownie wykorzystać – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Pierwsze z powstałych pól zbudowane zostało w tradycyjnym wykonaniu napowietrznym (typu AIS), natomiast drugie w technologii GIS (w izolacji z gazem SF6).

- Pomimo tego, że prace były prowadzone pod ziemią przy całej inwestycji w Głogowie nie zostało wycięte ani jedno drzewo. Przewiert do wprowadzenia linii elektroenergetycznej pod ziemię został wydrążony w odpowiednich odległościach od korzeni drzew, by nie narażać ich na uszkodzenie. To dodatkowy aspekt naszej pracy dla mieszkańców Głogowa, również w zakresie poszanowania i troski o zieloną, przyjazną przestrzeń publiczną – mówi Ewa Groń.