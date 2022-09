Nowa sieć światłowodowa Taurona na Dolnym Śląsku

Koncern energetyczny Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej w 196 miejscowościach Dolnego Śląska. Dostęp do superszybkiego internetu otrzymało 20 tys. domów i 101 szkół.

- Dzięki naszej inwestycji z internetowej mapy polski zniknęła kolejna „biała plama”. 22 gminy z województwa dolnośląskiego zostały uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę światłowodową i zwiększają swoją szansę rozwoju gospodarczego. Dzięki budowie infrastruktury światłowodowej, tereny te staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów, co ma szansę przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Realizacja programu umożliwi dostęp do internetu z prędkością od 100 Mb/s do 1000 Mb/s dla gospodarstw domowych leżących na terenach wykluczonych cyfrowo. Jest to jedyny w Polsce tego typu projekt telekomunikacyjny realizowany przez spółkę z branży energetycznej.

Dzięki zrealizowanej inwestycji w zasięgu sieci znalazło się 196 miejscowości w 22 gminach Dolnego Śląska: Bielawa, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Dzierżoniów, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Lubomin, Łagiewniki, Marcinowice, Mieroszów, Niemcza, Piława Górna, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych,

Żarów.Realizowany przez Taurona projekt z dofinansowaniem UE ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s. Wartość brutto inwestycji przekroczyła 48,6 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło 28,9 mln zł. Generalny wykonawca spółka ATEM - Polska Sp. z o.o. zrealizowała projekt w 39 miesięcy.

