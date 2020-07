Nowa spółka na rynku – Hitachi ABB Power Grids – liczy na Zielony Ład

- 1 lipca 2020 r. rozpoczęła działalność Hitachi ABB Power Grids. Z portfela ABB do biznesu z Hitachi przeszła fabryka w Łodzi, produkująca transformatory, fabryka aparatury wysokiego napięcia z Przasnysza oraz centra inżynierskie automatyki stacyjnej ulokowane w Warszawie oraz centra stacji elektroenergetycznych z siedzibą w Krakowie – mówi WNP.PL Hubert Krukowski, wiceprezes Hitachi ABB Power Grids na środkową i wschodnią Europę.

Czekamy na Zielony Ład

Fuzjom i przejęciom często towarzyszy przenoszenie produkcji pomiędzy fabrykami i oddziałami. Na razie nie wiadomo, czy tak też będzie w przypadku Hitachi ABB Power Grids.- To decyzje strategiczne i długofalowe i za wcześnie mówić o takich planach. Na razie nie ma żadnych informacji dotyczących przesunięć i relokacji fabryk. Nasza strategia, jaką mieliśmy w ramach ABB, została w mocy, inwestycje są nadal aktualne. Długofalowy plan rozwojowy jest utrzymany – zapewnia Hubert Krukowski.Nowa grupa liczy na wzrost inwestycji w ramach realizacji celów europejskiego Zielonego Ładu.- Zielony Ład to nie tylko zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej. To cały łańcuch od wytwarzania energii, poprzez dystrybucję do użytkowania energii przez odbiorców końcowych. To także transport, w tym elektromobilność, rozwój inteligentnych miast i cyfryzacja. Chcemy uczestniczyć w realizacji tych planów – zapewnia Hubert Krukowski.W Hitachi ABB Power Grids Hitachi posiada 80,1 proc. udziałów, a reszta pozostanie w posiadaniu ABB. Roczne obroty nowej spółki wynoszą około 10 mld dolarów. Siedzibą spółki Hitachi ABB Power Grids jest Zurych w Szwajcarii. Nowy podmiot zatrudnia 36 tys. osób w 90 krajach świata.