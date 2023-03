Nowa strategia LUG. Polski producent oświetlenia 75 proc. przychodów chce mieć z eksportu

Grupa kapitałowa LUG, polski producent systemów oświetleniowych, przedstawiła nową strategię biznesową na lata 2023-2026. Zakłada ona osiągnięcie 75 proc. przychodów z rynków zagranicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej swoich produktów.

Grupa LUG nową strategię biznesową na najbliższe cztery lata oparła na czterech filarach: transformacji na usługi, partnerstwie międzynarodowym, zrównoważonym rozwoju oraz innowacji jakości życia.

Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz 75 krajach na całym świecie. Eksport odpowiada za 54,5 proc. przychodów.

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej LUG w 2022 r. wyniosły 238,4mln zł., co oznacza wzrost o blisko 16,9 wzrostu r/r. Większość, bo 54,5 proc. przychodów grupy w 2022 r. pochodziło ze sprzedaży eksportowej, z rynku krajowego pochodziło 45,5 proc. przychodów.

EBITDA grupy (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniosła ponad 19,3 mln złotych, czyli o 32 proc. więcej niż w roku 2021.

W całym 2022 r. zysk operacyjny wyniósł 8,21 mln zł, czyli był o 88,7 proc. wyższy niż w poprzednim okresie.

Sprzedaż opraw w 2022 r. wyniosła 477 tys. sztuk, a zespół R&D LUG osiągnął rekordowy w skali światowej poziom skuteczności oprawy ulicznej wynoszący 190 lm/W. LUG istotnie zwiększył również udział dużych projektów w strukturze swojej sprzedaży.

Internacjonalizm, mniejsza emisja CO2 oraz inteligentne usługi

Nowa strategia grupy LUG podtrzymuje elementy stanowiące filary rozwoju grupy takie jak innowacyjność czy internacjonalizm, ale pojawią się też nowe cele i inicjatywy dotyczące transformacji z modelu dostawcy na model usługowy. Ponadto firma chce rozwijać partnertwa międzynarodowe i rozwiązania oświetleniowe ograniczające konsumpcję energii oraz obniżające emisję CO2.

Filarem strategii LUG będzie rozwój w oparciu o technologie Smart w obszarze produktowym, technologicznym i wytwórczym, co znajdzie odzwierciedlenie w integracji kolejnych wertykałów w ramach autorskiego systemu zarządzania LUG Urban czy też w budowania inteligentnych procesów produkcyjnych zwiększających wydajność i eliminujących słabe punkty wewnętrznego systemu LUG.

- Stworzyliśmy strategię, która pokazuje, że rozumiemy potrzeby zmieniającego się świata i potrafimy na nie reagować, dokonując stosownych zmian w biznesowych działaniach grupy. Naszym celem jest umocnienie pozycji LUG w pięciu wyodrębnionych makroregionach. Zamierzamy wyróżniać się innowacyjnością, kompleksową ofertą w modelu usługowym i efektywnością energetyczną naszych rozwiązań oświetleniowych. Driverem naszego działania będzie zrównoważony rozwój, dzięki któremu wzmocnimy naszą ogólnofirmową rezyliencję i pomożemy ją wzmacniać naszym partnerom biznesowym - mówi Ryszard Wtorkowski, prezes LUG.

Cztery cele strategiczne i 75 proc. przychodów z eksportu

Kluczem do sukcesu strategii są cztery cele strategiczne, których miarą powodzenia będzie osiągnięcie 7 proc. rentowności netto oraz 75 proc. udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze sprzedaży LUG w perspektywie do 2026 roku.

Cel pierwszy to transformacja na usługi. Co w praktyce oznacza skupienie się na rozwoju filozofii usługowej w całej organizacji. To już nie tylko coraz powszechniej znana i rozumiana usługa Light-as-a-Service (LaaS), ale także nowe modele usług zorientowane na kompleksową realizację projektów oświetleniowych, w tym m.in. consulting, projektowanie, wykonawstwo czy wsparcie w utrzymaniu infrastruktury oświetleniowej.

Po drugie - kontynuacja działania w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju, tak by funkcjonowanie firmy służyło zaspokojeniu potrzeb interesariuszy, klientów, inwestorów i partnerów handlowych oraz osób pracujących w strukturach organizacji. W sposób zrównoważony będą rozwijały się wszystkie obszary organizacji, w tym np. produkcja czy R&D, tak aby dzięki modularności, automatyzacji oraz w poszanowaniu zasad ekonomii cyrkularnej neutralizować wpływ organizacji na środowisko naturalne. Kolejnym krokiem będzie także wdrożenie szczegółowej strategii zrównoważonego rozwoju, uzupełnionej o elementy gospodarki obiegu zamkniętego.

Trzeci filar to partnerstwa międzynarodowe. Aspiracją LUG jest bycie centrum międzynarodowej społeczności klientów, dostawców i partnerów. Budowanie silnej marką na skalę światową, cenionej za kompetencje, profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb partnerów w biznesie będzie możliwe dzięki odświeżonej propozycji wartośi dla klientów. Kluczowe będą tu takie wartości jak dostępność w postaci kompleksowej obsługi dużych kontraktów, stabilnym planowaniu czy elastycznym łańcuchu dostaw. LUG zamierza też dostarczać swoim partnerom wysokiej jakości innowacje produktowe, technologiczne i procesowe oraz likwidować bariery wiedzy i kapitału.

Po czwarte rozwój innowacji jakości życia rozumianych jako dążenie do zmiany naszego otoczenia na lepsze. To pojęcie bardzo pojemne, ponieważ zawiera w sobie idee oświetlenia Smart. Rozwiązania Smat będą kreować przestrzeń wokół człowieka w taki sposób, aby była ona bezpieczna i przyjazna. Jednocześnie dzięki zastosowanym rozwiązaniom oświetleniowym, podmioty zarządzające infrastrukturą miejską będą mogły generować oszczędności finansowe i energetyczne.

Wszystko to będzie możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi nowych wertykałów miejskich pod parasolem systemu LUG Urban, w pełnym poszanowaniu założeń Nature Centric Lighting, czyli światła pozostającego w zgodzie z dobowym rytmem nie tylko człowieka, ale także zwierząt czy środowiska naturalnego.

75 rynków eksportowych zlokalizowanych na całym świecie

Wyznaczone obszary inicjatyw strategicznych koncentrują się wokół zagadnień produkcyjnych i organizacyjnych (FAB), jak również kładą nacisk na budowanie partnerstw strategicznych z klientami i dostawcami (CLUB). Ponadto LUG będzie silnie rozwijał kompetencje związane z dzieleniem się wiedzą i doradztwem (HUB), a niezmiennym fundamentem rozwoju będą projekty z obszaru badań i rozwoju, projektowania i innowacji (LAB). W każdym z obszarów LUG zaplanował szereg projektów i inicjatyw, które będzie realizował przez najbliższe 4 lata.

LUG SA to spółka holdingowa grupy kapitałowej LUG. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz 75 krajach na całym świecie.

Od listopada 2007 roku firma jest notowana na rynku NewConnect. Siedziba spółki jest w Zielonej Górze.