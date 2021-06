Nowa strategia w Będzinie. Czy to może się udać?

Elektrociepłownia Będzin znalazła się w trudnej sytuacji, czego przykładem jest fakt, że nie udało jej się w dużej części umorzyć emisji CO2 za 2020 r. - Spółka przygotowała plan transformacji, zakładający m.in. obniżenie emisji CO2 dzięki inwestycjom w spalanie biomasy, energetykę gazową i fotowoltaikę - mówi WNP.PL Kamil Kamiński, prezes EC Będzin S.A.

Zmiana reżimu pracy i fotowoltaika

Cele długoterminowe: gaz i RDF

Różne źródła finansowania

- W efekcie tych działań ma nastąpić stabilizacja podstawowych przepływów pieniężnych. Służyć temu ma również zmiana metodologii kalkulacji taryfy na ciepło z uproszczonej na kosztową - wskazuje Kamil Kamiński.W tej krótkoterminowej perspektywie zaplanowano m.in. współspalanie biomasy w istniejących jednostkach, biomasa ma stanowić ok. 15 proc. zużywanego paliwa.W ciągu roku powinien powstać wysokosprawny kocioł gazowy o mocy do 20 MW w paliwie. Źródło to będzie dostosowane do spalania wodoru w przyszłości (“hydrogen ready”).Założono również rozpoczęcie prac związanych z budową pierwszych jednostek z baterii silników gazowych. Będzie to wysokosprawne i elastyczne źródło.Najbliższe dwa lata to także rozpoczęcie zmiany reżimu pracy EC Będzin. W praktyce oznaczać to będzie pełne obciążenie w sezonie grzewczym a poza sezonem postój instalacji.EC Będzin planuje także działania zmierzające do budowy farm fotowoltaicznych, w planach są farmy o łącznej mocy ok. 50 MW. Farmy te mają być położone poza terenami elektrociepłowni.W planach jest także budowa bloku kogeneracyjnego na biomasę, z opcją spalania RDF o mocy do 20 MW w paliwie.Od kilku miesięcy trwają rozmowy zmierzające do budowy, wraz z partnerem branżowym, instalacji ITPO na terenie EC Będzin.EC Będzin chce także rozpocząć sprzedaż energii odbiorcom końcowym oraz świadczenie usług doradztwa energetycznego i audytów energetycznych.Spółka postawiła sobie również cele długoterminowe, na okres 5-6 lat. W tym czasie planuje wytworzenie i uruchomienie nowej infrastruktury pozwalającej na produkcję ciepła oraz energii bez obciążeń finansowych związanych z emisją CO2 .Zaplanowano również zakończenie budowy baterii silników gazowych o łącznej mocy do 20 MW w paliwie.W fazę realizacji wejdzie inwestycji budowy ekologicznej elektrociepłowni (ITPO) na paliwo alternatywne.Plany EC Będzin są z pewnością ambitne, pada jednak pytanie o źródła ich finansowania.- Realizacja planu transformacji wymagać będzie pozyskania środków finansowych od instytucji zewnętrznych lub banków, gdyż EC Będzin nie posiada wystarczających środków do realizacji planu - przyznaje Kamil Kamiński.Jak tłumaczy, działalność EC Będzin opiera się głównie na energetyce węglowej, dlatego w celu pozyskania finansowania zasadne jest stworzenie wydzielonej nowej struktury, w ramach której możliwe będzie pozyskanie finansowanie na prowadzenie transformacji.- Możliwe jest pozyskanie środków z różnych źródeł finansowania, w tym dotacji m.in. z Funduszu Modernizacji, Krajowego Planu Odbudowy (KPO) czy też z NFOŚiGW. Obecnie czekamy na ogłoszenie szczegółowych zasad finansowania KPO i nowej perspektywy finansowej oraz innych funduszy związanych z „Zielonym Ładem”, niemniej zapowiedzi w tym zakresie pozwalają mieć przekonanie o możliwości pozyskania takiego finansowania - podsumowuje Kamil Kamiński.