Nowa technologia może zmienić energetykę. Rozstrzygnięcia w drugiej połowie roku

W 2022 r. kilka grup przemysłowych, jak Orlen, Synthos, Unimot, KGHM i Ciech, mocno interesowało się wykorzystaniem małych reaktorów jądrowych (SMR). W 2023 r. prezes Polskiej Agencji Atomistyki (PAA) powinien wydać opinie ogólne o dwóch technologiach z tej rodziny.

W 2022 r. spółka Orlen Synthos Green Energy złożyła wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie opinii ogólnej o technologii BWRX-300 (powinna być gotowa najpóźniej do połowy marca).

KGHM w 2022 r. złożył też do prezesa PAA wniosek o ocenę ogólną technologii VOYGR firmy NuScale. Wyniki tej oceny spodziewane są w drugiej połowie 2023 r.

Technologią firmy NuScale zainteresowana jest także grupa Unimot, a technologią BWRX-300 - grupa Ciech.

- Orlen Synthos Green Energy planuje budowę "floty" małych reaktorów BWRX-300 amerykańskiej firmy GE Hitachi. To reaktor bazujący na sprawdzonych technologiach, dający realną możliwość szybkiej budowy. 300 MW to moc skrojona pod polski rynek – idealnie wręcz pasująca do zastępowania wyłączanych bloków węglowych, jak i budowy nowych elektrowni w ramach istniejącego systemu przesyłowego – bez kosztowych inwestycji w tej mierze. W naszej ocenie SMR pozostają idealnym rozwiązaniem dla dekarbonizacji energetyki, przemysłu i ciepłownictwa w naszym kraju - mówi WNP.PL Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy.

Orlen Synthos Green Energy to, jak sama nazwa wskazuje, spółka utworzona przez Orlen i Synthos Green Energy (spółkę z grupy Synthos, należącą do Michała Sołowowa).

Budowa małych reaktorów zmieni oblicze polskiej gospodarki



W ocenie Dawida Jackiewicza nie widać równie korzystnego rozwiązania, jak rozwój energetyki jądrowej w Polsce – zarówno dużej, jak i małej.

- SMR stanowić będą uzupełnienie OZE - niezależne od warunków pogodowych, nieobciążone opłatami z tytułu emisji dwutlenku węgla, utrzymujące rozproszony system energetyczny oraz dające energię dla Polski na kolejne 6, a nawet 8 dekad - przekonuje Dawid Jackiewicz.

Zaznacza, że budowa floty małych reaktorów będzie ogromnym przedsięwzięciem, które zmieni oblicze polskiej gospodarki i zapewni olbrzymi impuls rozwojowy w postaci taniej, stabilnej i zeroemisyjnej energii. Całość to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Przypomina, że badania opinii publicznej na temat nastawienia Polaków do energetyki jądrowej przynoszą najwyższe w historii poparcie – 86,4 proc.

- Z naszej perspektywy nawet ważniejszy jest fakt, że w tych samych badaniach 71,6 proc. ankietowanych opowiada się za budową elektrowni jądrowej w swojej okolicy - wskazuje Dawid Jackiewicz.

Warto usprawnić procedury administracyjne w celu przyśpieszenia rozwoju SMR

Podkreśla, że budowa SMR jest możliwa w ramach istniejących przepisów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zaznacza, iż usprawnienie procedur administracyjnych pod kątem budowy małych reaktorów mogłoby przyspieszyć proces dekarbonizacji polskiej energetyki. I nie chodzi o ułatwienia dla SMR, ale o adekwatne do ich mocy wymagania.

- Widzimy, że kolejne kraje decydują się na przegląd regulacji pod kątem znacznie mniejszej mocy SMR w porównaniu z dużymi reaktorami, z myślą o których powstały obowiązujące przepisy. Aktywność ta ma różne formy – to zarówno przegląd przepisów regulujących inwestycje w energetykę jądrową, ale także uruchamianie instrumentów wsparcia, w tym stricte finansowego wspierającego proces budowy lub licencjonowania SMR - tłumaczy Dawid Jackiewicz.

W oczekiwaniu na przełom. Oczy zwrócone także na Kanadę i USA

W roku 2022 odnotowaliśmy kilka ważnych wydarzeń dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - i to zarówno w przypadku tradycyjnych, dużych reaktorów, jak i SMR. W roku 2023 takich zdarzeń ma być jeszcze więcej.

- Jeśli chodzi o Orlen Synthos Green Energy, to w 2023 r. możemy się spodziewać pierwszych wskazań dotyczących lokalizacji, zarówno w kwestii potrzeb przemysłu, jak i zastępowania bloków węglowych. Dla naszych działań duże znaczenie ma projekt realizowany przez Ontario Power Generation (OPG) w Darlington pod Toronto w Kanadzie. Powstaje tam pierwszy na świecie reaktor BWRX-300, a dzięki naszej współpracy z OPG w dużej mierze korzystamy z doświadczeń tej inwestycji - tłumaczy Dawid Jackiewicz.

I podkreśla, że pod koniec 2022 r. Ontario Power Generation złożyło wniosek o pozwolenie na budowę; tempo prac jest zgodne z harmonogramem.

Podobne znaczenie mają dla Orlen Synthos Green Energy decyzje i działania Tennessee Valley Authority (TVA) - jednego z największych wytwórców energii w USA, który swój pierwszy reaktor BWRX-300 zbuduje w Tennessee, a docelowo chce "floty" dwudziestu takich reaktorów.

Tennessee Valley Authority, z którym współpracuje Orlen Synthos Green Energy, przygotowuje wniosek o pozwolenie na budowę, który planuje złożyć w 2023 roku.

- Dalsze zacieśnienie współpracy z amerykańską firmą skutkować będzie skróceniem czasu potrzebnego na wdrożenie tej technologii w Polsce - zapewnia Dawid Jackiewicz.

Ogólna ocena PAA dotycząca bezpieczeństwa jądrowego

W lipcu 2022 r. spółka Orlen Synthos Green Energy złożyła wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie opinii ogólnej na temat technologii BWRX-300; zgodnie z przepisami opinia powinna zostać wydana najpóźniej do połowy marca.

Jak tłumaczy PAA, zgodnie z ustawą Prawo atomowe przedmiotem ogólnej opinii Prezesa Agencji może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego.

Ogólna opinia, jako instrument prelicencyjny, może dotyczyć wszelkich, planowanych przez inwestora rozwiązań, w tym projektowych, technologicznych i organizacyjnych, które będą miały bezpośredni wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia ta powinna zmierzać do określenia, czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne pozostają zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wynikającymi z przepisów prawa, czy też inwestor powinien dokonać stosownych modyfikacji.

- Z niecierpliwością czekamy na procedowane w parlamencie zmiany przepisów ułatwiające proces inwestycji w elektrownie jądrowe - mówi Dawid Jackiewicz.

Zaznacza, że GE Hitachi robi poważny krok procesie licencjonowania BWRX 300 w Wielkiej Brytanii. Generic Design Assesment to proces oceny, czy reaktory planowane do budowy w tym kraju spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Hutnictwo miedzi, branża paliwowa i chemiczna także zainteresowane SMR

Kilka innych grup przemysłowych w Polsce chce rozwijać inne małe reaktory jądrowe. Jedną z nich jest KGHM Polska Miedź.

Miedziowy gigant 14 lutego 2022 r. zawarł z firmą NuScale umowę o prace wstępne, na podstawie której przygotowywane jest studium wykonalności przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji wielomodułowego bloku jądrowego. NuScale oferuje SMR o nazwie VOYGR.

8 lipca 2022 r. KGHM złożyło wniosek o ocenę technologii do Państwowej Agencji Atomistyki.

"Wyniki tej oceny spodziewane są w drugiej połowie 2023 r. Jeżeli projekt B+R zakończy się pozytywnie, to zostanie dokonana ocena jego efektywności. Uzyskana ocena będzie stanowić podstawę do podjęcia przez zarząd dalszych decyzji związanych z kompleksowym przygotowaniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozruch elektrowni SMR zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami planowany jest do końca obecnej dekady" - poinformował WNP.PL Departament Komunikacji KGHM Polska Miedź.

Technologią NuScale zainteresowana jest także paliwowa grupa Unimot.

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z NuScale, ponieważ widzimy potencjał dla technologii SMR w Polsce, a firma ta jest obecnie najbardziej zaawansowana w jej rozwoju na świecie. Jak zapowiadaliśmy we wrześniu 2021 r., interesuje nas promocja tej technologii i chcemy poszukiwać dla NuScale potencjalnych klientów z sektora prywatnego, szczególnie takich, którzy mają dużą konsumpcję energii i elektrociepłownię. Prowadzimy obecnie rozmowy z trzema podmiotami, zachęcając do rozważenia tej technologii. Unimot nie będzie tu miał roli inwestycyjnej, chcielibyśmy jedynie łączyć te podmioty. Jesteśmy w początkowej fazie rozmów z potencjalnymi chętnymi – mówi WNP.PL Adam Sikorski, prezes Unimotu.

We wrześniu 2021 r. Unimot, wraz z NuScale oraz grupą Getka, działającą w branży paliwowej, podpisał porozumienie o współpracy (MoU) w celu rozpoznania możliwości wdrożenia technologii SMR w Polsce.

Z zainteresowaniem na małe reaktory jądrowe spogląda także grupa Ciech, w porównaniu z innymi zainteresowanymi wydaje się ona jednak bardziej ostrożna co do szybkiego zastosowania tej technologii...

- Horyzont skutecznego wdrożenia SMR jest nadal dość odległy i trzeba czekać na kluczowe rozstrzygnięcia technologiczne oraz prawne. Nadal jednak podtrzymujemy zainteresowanie skorzystaniem z tego rozwiązania w przyszłości do m.in. osiągnięcia ambitnych celów związanych z neutralnością klimatyczną, zapisanych w strategii ESG Grupy Ciech. Aktualnie skupiamy się na rozwiązaniach, które operacyjnie można już wdrażać, takich jak pozyskiwanie energii z biomasy czy przetwarzania odpadów - mówi Mirosław Kuk z Grupy Ciech.

Przypomnijmy, że spółki Ciech i Synthos Green Energy we wrześniu 2022 r. podpisały list intencyjny o współpracy w wykorzystaniu technologii SMR (Small Modular Reactors) i MMR (Micro Modular Reactors).

Jeżeli przynajmniej część planów dotyczących budowy SMR uda się zrealizować, to Polska może znaleźć się w europejskiej czołówce tej technologii.

- SMR coraz częściej postrzegane są jako poważny substytut konwencjonalnych reaktorów jądrowych, a Polska ma szansę stać się jednym z pionierów tej technologii w Europie. Podczas gdy na świecie większość tego rodzaju projektów znajduje się w fazie planowania, u nas czynione są już kroki w kierunku wdrożenia. Wiele będzie zależało od tego, na ile firmy będą w stanie zarządzić potencjalnymi ryzykami - wskazuje Maciej Fabrycki z warszawskiego biura firmy doradczej Kearney.