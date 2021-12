Nowe aukcje OZE: pożegnanie z wiatrem, kolejne lata dla fotowoltaiki

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że zbliżająca się tegoroczna aukcja OZE jest ostatnią, w której wezmą udział projekty wiatrowe z pozwoleniami na budowę sprzed wejścia w życie ustawy odległościowej. W aukcjach na lata 2022-2027 koszyk aukcyjny dla projektów wiatr /PV o mocy ponad 1 MW będzie już wypełniany niemal w całości przez projekty fotowoltaiczne.

Rozwój projektów gazowych

W mijającym roku takie zmiany miały miejsce w przypadku projektów o łącznej mocy 100 MW. IEO szacuje, że w aukcji dla projektów o mocy powyżej 1 MW skutecznie mogą wziąć udział projekty wiatrowe o łącznej mocy 200 MW. IEO komentuje, że dorobek deweloperski ostatniej dekady wyda w grudniu ostatnie owoce.- Energetyka wiatrowa, uznana 6 lat temu przez małą grupę przeciwników za bestię, jeszcze raz „kłapnie zębami”, obniżając ceny energii wszystkim Polakom, w szczególności denialistom klimatycznym, antyszczepionkowcom, antywiatrakowcom. Ułatwi życie i oddychanie zwykłym ludziom - komentuje wyniki badań prezes IEO Grzegorz Wiśniewski.IEO podkreśla, że ostatnie tegoroczne aukcje mogą być przeprowadzone bez ryzyka, gdyż Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc publiczną dla wszystkich OZE w ramach systemu aukcyjnego w Polsce od połowy 2021 roku (poprzednia notyfikacja pomocy obowiązywała do 30 czerwca 2021) do końca 2027 roku.Dzięki wskazanej wyżej notyfikacji pomocy publicznej dla OZE będzie możliwe przeprowadzenie kolejnych aukcji OZE już w 2022 roku. Dane zebrane przez IEO pokazują, że obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 14 GW projektów PV, a pozwolenia budowlane mają projekty o mocy około 5 GW.IEO wskazuje, że dynamika wydawania warunków przyłączenia dla PV znacznie wzrosła od 2020 roku. Podaje, że w 2019 roku wydano je dla projektów o łącznej mocy 1,7 GW, natomiast w 2020 roku liczba ta wynosiła już 4,6 GW. Na koniec września br. liczba wydanych warunków przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) wynosiła ponad 6,2 GW.Niepokój IEO budzi częste odmawianie przez OSD wydawania warunków przyłączenia dla małych farm PV – zjawisko to narasta od III kwartału 2021.Inaczej dzieje się w segmencie projektów dużych farm PV. IEO stwierdza, że tu łączna moc wydanych warunków przyłączenia w II i III kw. 2021 roku znacznie wzrosła i zmieniła strukturę inwestorską w rozwijaniu projektów PV w Polsce. IEO podała, że dla dużych projektów (>1 MW) od początku marca do końca września 2021 r. wydano warunki przyłączenia o łącznej mocy 2,4 GW.W przypadku projektów wiatrowych, jak zauważa IEO, pomimo zanikania liczby wydawanych pozwoleń na budowę rośnie liczba wydawanych na nowo (lub wznawianych) warunków przyłączenia.W latach 2020-2021 (do III kwartału 2021) wydano warunki przyłączenia dla ponad 1,7 GW projektów wiatrowych. Oznacza to, że deweloperzy starają się wypełnić jak najszybciej lukę w podaży projektów wiatrowych.Zdaniem IEO po spodziewanej w 2022 roku liberalizacji ustawy odległościowej deweloperzy prawdopodobnie starać się będą o PnB w niekontrowersyjnych miejscach, gdzie możliwa jest budowa farm wiatrowych w odległości minimalnej 500 m od zabudowy mieszkaniowej (tak limit wpisano w projekt liberalizacji).Zapowiadane przez rząd poluzowanie w 2022 roku restrykcyjnej zasady „10H” nie spowoduje według Instytutu natychmiastowego zwiększenia podaży projektów wiatrowych z uwagi na długi proces pozyskiwania pozwoleń na budowę (minimum 3-4 lata), które są warunkiem koniecznym przystąpienia do aukcji.IEO ocenia, że w zapowiedzianych przez ustawodawcę w znowelizowanej ustawie o OZE nowych aukcjach na lata 2022-2027, w nowym, nieco zmienionym systemie aukcyjnym, koszyk IV (projekty wiatrowe i PV o mocy ponad 1 MW) będzie wypełniany praktycznie w 100 proc. przez projekty PV przez co najmniej najbliższe trzy lata.