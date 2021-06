Nowe giełdowe plany Columbus Energy i perowskitów

- Jeszcze w 2021 r. spółka Saule Technologies pojawi się na rynku NewConnect. W trzecim lub czwartym kwartale 2021 r. z tego rynku na główny przejdzie Columbus Energy - mówi WNP.PL Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy i członek rady nadzorczej Saule Technologies.

Pompy ciepła i Mój prąd

Columbus nie wyklucza przejęcia kolejnych firm.- Columbus zawsze ma w planach przejęcia kolejnych firm, które mają synergię z naszą strategią. Musimy rozwijać się nie tylko organicznie, ale również przez akwizycje. Obecnie koncentrujemy się na osiąganiu kolejnych etapów rozwoju firm, w które zainwestowaliśmy, jak Nexity czy Saule. Skupiamy się na tym, aby jeszcze szybciej budować farmy fotowoltaiczne, których w portfelu mamy coraz więcej - informuje Dawid Zieliński.Oprócz instalacji fotowoltaicznych, klientom detalicznym Columbus sprzedaje także pompy ciepła.- Miesięcznie sprzedajemy setki pomp ciepła. W całym roku zainstalujemy prawdopodobnie kilka tysięcy pomp ciepła - mówi Dawid Zieliński.Columbus ma nadzieję na program Mój Prąd; nabór w nowej edycji programu ma ruszyć 1 lipca 2021 r.- Rynek fotowoltaiki domowej jest w fazie stabilizacji, co widać po wynikach firm giełdowych. Następuje konsolidacja wokół większych graczy. Rynek nie rośnie już tak szybko, co dla nas jest dobrą informacją, ponieważ będziemy go dłużej "konsumować" - ocenia Dawid Zieliński.Jak informuje, Columbus liczy, że w nowej edycji programu Mój prąd fotowoltaikę będzie można łączyć z magazynami energii.- Był moment boomu na fotowoltaikę; teraz będziemy mieli boom na magazyny energii - prognozuje Dawid Zieliński.