Nowe obowiązki dla właścicieli domów i mieszkań. Przepisy już obowiązują

Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązuje w Polsce obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego nowego budynku oraz w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku. W Polsce w budynkach zużywamy więcej energii niż w większości innych krajów UE.

Blisko 32,5 proc. domów jednorodzinnych w 2020 r. w Polsce nie miało żadnego ocieplenia zewnętrznego.

Ok. 70 proc. zużycia energii w polskich gospodarstwach domowych przeznaczone jest na ogrzewanie.

Koszt modernizacji 15 proc. najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych do 2030 r., do poziomu zapotrzebowania na energię pierwotną nie większego niż 330 kWh/(m2/rok), wyniósłby ok. 300 mld zł.

- Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązuje w Polsce nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane - informuje Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego nowego budynku oraz w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku.

Co musi znaleźć się w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku?

Jak tłumaczy PIE, w dokumencie będą musiały znaleźć się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i jednostkową wielkość emisji CO₂. Dodatkowo informacje te będą musiały być zawarte w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie.

Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz przygotowanie Polski na nadchodzące zmiany w przepisach wynikające z trwającej właśnie w Unii Europejskiej rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

- Jednym z ważniejszych elementów wspomnianej wyżej dyrektywy jest propozycja wprowadzenia minimalnych norm charakterystyki energetycznej budynków. Budynki zostałyby podzielone na klasy energetyczne od A do G, spośród których klasa G odpowiadałaby 15 proc. budynków o największej energochłonności. Według propozycji Komisji Europejskiej, do 2030 r. budynki te musiałyby zostać zmodernizowane do klasy energetycznej F, a do 2033 r. do E - wskazuje PIE.

Polska wciąż musi poprawić efektywność energetyczną budynków

Jak podaje PIE, Polska w 2019 r. była na ósmym miejscu wśród państw członkowskich UE o największym zużyciu ciepła na m2. W porównaniu do Niemiec zużycie ciepła było o 17 proc. większe.

W 2020 r., w porównaniu z 2010 r., zużycie energii w gospodarstwach domowych do ogrzewania budynków zmalało o 22 proc., ale nadal stanowiło prawie 70 proc. całkowitego zużycia energii gospodarstw domowych.

- Obecnie w Polsce głównym wskaźnikiem efektywności energetycznej budynku jest zapotrzebowanie na energię pierwotną. 15 proc. budynków o najwyższej wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną mieści się w zakresie 330-450 kWh/(m2/rok). Są to głównie szpitale i stare, niemodernizowane domy jednorodzinne, które charakteryzuje niski standard izolacji ścian i ogrzewanie oparte na kotłach na paliwa węglowe - przypomina PIE.

Według raportu Polskiego Alarmu Smogowego, w Polsce w 2020 r. 32,5 proc. domów jednorodzinnych nie miało żadnego ocieplenia zewnętrznego, a ponad 50 proc. jako źródło ciepła wykorzystywało kocioł węglowy.

Według szacunków Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), koszt modernizacji 15 proc. najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych do 2030 r., do poziomu zapotrzebowania na energię pierwotną nie większego niż 330 kWh/(m2/rok), wyniósłby ok. 300 mld zł.